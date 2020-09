1 Le guardie di Windsor della Regina Elisabetta partecipano ad una festa a base di alcool e droga: arrestati 13 soldati

Fin dall’ascesa al trono d’Inghilterra, avvenuto nel lontano 1952, la Regina Elisabetta ha sempre cercato di tenere gli scandali il più lontano possibile da Buckingham Palace. The Queen infatti tiene molto alla sua privacy e a quella della Royal Family, e più volte è stata costretta ad intervenire per sedare i gossip e i pettegolezzi che nel corso degli anni hanno coinvolto i Windsor. Tuttavia in queste ore è accaduto qualcosa che sta facendo discutere il mondo intero, pur non trattandosi di un episodio accaduto ai membri principali della famiglia reale.

A finire al centro dell’attenzione sono state niente che meno che le guardie del Castello di Windsor, dove da mesi la Regina Elisabetta e il Principe Filippo, che da poco ha compiuto 99 anni, sono in isolamento. Come riportano le più grandi testate, tra le quali Il Fatto Quotidiano, sedici dei trenta soldati del palazzo hanno partecipato ad una festa a base di alcool e droga! L’episodio, stando a quanto si legge, sarebbe accaduto a giugno, tuttavia i fatti sono stati resi noti soltanto ora. Come se non basasse pare che ben 13 guardie siano state arrestate per aver messo in pericolo la sicurezza della Regina e del Principe. Questo quanto riporta il sito in merito:

“Sedici dei trenta soldati che compongono la squadra della Regina hanno partecipato a una festa, anzi a un rave, a base di alcol e cocaina. Dove? In un prato vicino a Windsor. Loro sostengono di essere usciti solo per una birretta e una partita a calcetto e di aver ‘casualmente’ incrociato quelli del rave. I fatti sono accaduti a giugno ma solo ora sono stati resi noti. Tredici le guardie in carcere al momento con l’accusa di aver infranto le regole dell’isolamento per Covid-19, di essere venuti meno ai loro obblighi militari e di aver messo in pericolo la Regina. La pena? Dai 14 ai 28 giorni di prigione, periodo nel quale non riceveranno stipendio. Andrà peggio a quelli risultati positivi alla cocaina che saranno radiati dal Reggimento”.

Cosa accadrà dunque alle guardie che hanno violato la sicurezza della Regina Elisabetta? In attesa di news qualche settimana fa si è mormorato che Sua Maestà possa lasciare il suo trono entro il 2021. Rivediamo di più su questo pettegolezzo.