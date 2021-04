2 Le prime parole della Regina

La Regina Elisabetta rompe il silenzio e attraverso il profilo Instagram della Royal Family scrive una lunga dedica d’amore al Principe Filippo. Il marito della sovrana del Regno Unito è morto lo scorso 9 aprile all’età di 99 anni. Più di 70 anni di matrimonio per la coppia reale, che ha condiviso lungo più di mezzo secolo di storia. Il ricordo di Elisabetta II a Filippo è affidato ad un’intervista del 1997, quando la coppia festeggiò i 50 anni di unione.

“È stato, molto semplicemente, la mia forza e mi è rimasto accanto per tutti questi anni, e io, tutta la sua famiglia, e molti Paesi, abbiamo verso di lui un debito più grande di quanto avrebbe mai rivendicato“, riporta l’intervista. Nel post viene poi riportato un encomio del Principe, descritto come un compagno di vita irreprensibile. “All’incoronazione della Regina nel 1953, il Duca di Edimburgo giurò di essere ‘uomo di fiducia di Sua Maestà’ – si legge – Il Duca è stato un consorte devoto (compagno della Sovrana) per quasi 70 anni, dall’Accessione di Sua Maestà nel 1952 fino alla sua morte“.

Attesa per le esequie del Duca di Edimburgo che, secondo quanto trapelato, dovrebbe avvenire in forma privata. Il Principe Filippo avrebbe infatti diritto ad un funerale di Stato pubblico, con tanto di feretro trainato dai cavalli e le salve di cannone. Tuttavia, per volontà del Duca stesso, oltre che per via dell’attuale emergenza sanitaria, ciò sembra essere escluso. Nei prossimi giorni è atteso un discorso alla Nazione della Regina Elisabetta.

