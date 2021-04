1 L’addio al Principe Filippo

Arriva una triste notizia da Londra: questa mattina all’età di 99 anni è morto il Principe Filippo, marito della Regina Elisabetta. A dare l’annuncio della scomparsa del Duca di Edimburgo è stata la Famiglia Reale con un comunicato ufficiale. Come è ormai noto solo qualche giorno fa Filippo era stato ricoverato in ospedale per via di un malore, ma era sembrato che il consorte della Regina stesse meglio.

Questa mattina invece il Principe Filippo è morto nella sua residenza a Windsor, dove ormai viveva da alcuni anni, dopo il ritiro a vita privata. Questo l’annuncio della Royal Family, che ha comunicato la triste notizia al mondo intero:

“È con profondo dolore che Sua Maestà la Regina ha annunciato la morte del suo amato marito, Sua Altezza Reale il Principe Filippo, Duca di Edimburgo. Sua Altezza Reale è morto pacificamente questa mattina al Castello di Windsor. La famiglia reale si unisce a persone di tutto il mondo per piangere la sua perdita”.

Solo il prossimo giugno il Principe Filippo avrebbe compiuto 100 anni e in molti attendevano con ansia questo grande giorno. Noi di Novella 2000 ci uniamo al dolore della Regina Elisabetta e dell’intera Royal Family inglese e salutiamo con grande affetto il Duca di Edimburgo.