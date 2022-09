1 Problemi medici per la Regina Elisabetta

Momenti di preoccupazione questi per la Regina Elisabetta. Secondo quanto si apprende dal sito della BBC pare che sia sotto osservazione medica presso il Castello di Balmoral. Oggi ha 96 anni e l’annuncio è stato dato dopo che i dottori mercoledì le hanno suggerito di prendersi un po’ di riposo. Questo ciò che riporta il portale:

A seguito di ulteriori valutazioni avvenute questa mattina, i dottori della Regina sono preoccupato per la salute di Sua Maestà. Le hanno raccomandato di rimanere sotto osservazione medica. La Regina è a suo agio a Balmoral.

Nel frattempo, l’intera famiglia della Regina Elisabetta sembra si stia muovendo in direzione del castello. Prima il Principe Carlo, in seguito anche la Duchessa di Cornovaglia e il Duca di Cambridge si sono mossi verso la dimora. A parlare, inoltre, è stato anche il Primo Ministro Liz Truss, che ha affermato: “Tutto il Paese è profondamente preoccupato. I miei pensieri, così come tutti quelli delle persone nel Regno Unito, vanno a Sua Maestà la Regina e la famiglia in questo momento“.

Anche il leader del partito Laburista Sir Keir Starmer si è detto molto preoccupato dalla notizia. La stessa cosa vale anche per il Primo Ministro della Scozia Nicola Sturgeon. Tutti loro hanno mandato i loro auguri di pronta guarigione a Sua Maestà. Non esiteremo a informarvi non appena avremo più notizie. Per il momento altri dettagli non sono stati rilasciati. Vedremo nelle prossime ore cosa accadrà, sperando ovviamente per il meglio.

Nel frattempo, si è anche parlato di alcuni presunti cambiamenti all’interno del suo testamento. Pare, infatti, che ci siano degli esclusi. Tra loro, per esempio, la figlia di Harry e Meghan, ovvero Lilibeth Diana. Ma anche il loro primo genito Archie sarebbe stato tagliato fuori. Cosa ci sarà di vero? Solo il tempo ce lo dirà. Le notizie continuano…