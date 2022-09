A pochi giorni dalla scomparsa di Sua Maestà, anche il Principe Harry ha voluto diramare un comunicato ufficiale nel quale parla della Regina Elisabetta. I due, in questo ultimo periodo si erano un po’ allontanati anche geograficamente. Ma insieme a William e alle rispettive mogli hanno reso omaggio alla nonna. In seguito, su Instagram, le dolci parole rivolte alla Regina:

Rivolgendosi, poi, direttamente alla Regina Elisabetta ha continuato con il commovente messaggio:

Nonna, anche se questa separazione finale ci porta grande tristezza, sarò per sempre grato per tutti i nostri primi incontri, dai miei primi ricordi d’infanzia con te, all’incontrarti per la prima volta come mio comandante capo, al primo momento in cui tu hai incontrato la mia cara moglie e hai abbracciato i tuoi amati pronipoti. Custodisco questi momenti condivisi con te e molti altri momenti speciali nel mezzo. Manchi già tantissimo, non solo a noi, ma al mondo intero. E per quanto riguarda i primi incontri, ora onoriamo mio padre nel suo nuovo ruolo di re Carlo III. Grazie per il tuo impegno al servizio del Paese. Grazie per i tuoi validi consigli. Grazie per il tuo sorriso contagioso. Anche noi sorridiamo sapendo che tu e il nonno siete riuniti ora, ed entrambi riposate insieme in pace.