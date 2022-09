1 I dettagli sui funerali della Regina Elisabetta

Ieri sera è giunta la devastante notizia della morte della Regina Elisabetta. Sua Maestà si è spenta serenamente nel Castello di Balmoral, all’età di 96 anni. Fin dal primo momento il mondo intero si è unito nel ricordare con affetto una delle sovrane più amate della storia, che senza dubbio non verrà mai dimenticata. Nel mentre nel Regno Unito è partito il lutto nazionale, che durerà per più di 10 giorni. In questo periodo di tempo, a partire dal D-Day, sono previsti una serie di cerimoniali formali, stabiliti nei minimi dettagli da tempo. Ma quando e dove si celebreranno i funerali della Regina e cosa accadrà? Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Nella giornata di venerdì 9 settembre ci sarebbe dovuta essere la proclamazione del neo eletto Re Carlo III, che tuttavia stando a quanto riportato slitterà a domani. Oggi però, alle ore 18 inglesi, sarà trasmesso il primo discorso che il sovrano farà alla nazione, che è stato pre-registrato. Re Carlo inoltre incontrerà il Primo Ministro, il governo, il capo dell’opposizione, l’arcivescovo di Canterbury e il decano di Westminster.

Il feretro della Regina Elisabetta nel mentre sarà trasferito da Balmoral a Edimburgo, nel palazzo di Holyroodhouse. Successivamente ci sarà una processione verso la cattedrale di St. Giles, dove si terrà una veglia funebre con i membri della Famiglia Reale. In seguito la cattedrale rimarrà aperta al pubblico per 24 ore per permettere ai sudditi scozzesi, e non solo, di rendere omaggio alla bara.

A quel punto Sua Maestà verrà trasferita a Londra, dove ci sarà la vera camera ardente prima dei funerali ufficiali. Andiamo a scoprire i dettagli su quello che accadrà.