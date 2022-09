1 Il Principe Carlo eletto Re

Ieri sera è arrivata la notizia della morte della Regina Elisabetta. The Queen si è spenta dopo 70 anni di regno all’età di 96 anni nel Castello di Balmoral. Al capezzale di Sua Maestà si è riunita tutta la Royal Family, dal Principe Carlo, agli altri figli, la Principessa Anna, Andrea di York ed Edoardo, ai nipoti William e Harry. Ad annunciare la scomparsa dell’amata sovrana è stato Buckingham Palace con un comunicato ufficiale, sul quale si legge:

“La Regina è morta in pace al Castello di Balmoral questo pomeriggio. Il Re e la Regina Consorte rimarranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani”.

Ma cosa accadrà ora secondo il protocollo e a chi andrà la Corona? Come da legge, a essere eletto Re è stato il Principe Carlo, che è diventato il nuovo monarca nel momento esatto in cui Sua Maestà ha spirato. Tuttavia come sappiamo l’incoronazione non ci sarà subito. Dovrà infatti trascorrere quasi un anno prima di vedere il Re sul trono. In questi mesi dunque Carlo potrà decidere se accettare di diventare il nuovo sovrano o se invece abdicare in favore di suo figlio William e di Kate Middleton (opzione che si aspettano in molti). Nel mentre però sarà lui a regnare e a prendere tutte le future decisioni per il bene del regno. Ma come si chiamerà Carlo? Stando a quello che è emerso il Re ha deciso di non cambiare il suo nome e si chiamerà dunque Carlo III.

I suoi due predecessori, Carlo I e Carlo II, padre e figlio, hanno regnato nel 1600. Come è noto proprio il primo monarca è passato alla storia per la sua guerra col Parlamento inglese, che terminò con la sua cattura e con la condanna per alto tradimento, per la quale venne giustiziato. Carlo III nel mentre in queste ore ha già rilasciato il suo primo comunicato ufficiale, dopo la morte della Regina Elisabetta. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.