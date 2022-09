1 Scandalo a Buckingham Palace

La morte della Regina Elisabetta ha sconvolto il mondo intero e in questi giorni migliaia di sudditi, e non solo, stanno porgendo i loro omaggi a Sua Maestà. Attualmente il feretro della sovrana è esposto a Westminster Hall, dove resterà fino a lunedì, quando si svolgeranno i funerali di stato. Milioni di persone stanno così affrontando chilometri e chilometri di coda per salutare per l’ultima volta una delle regine più amate della storia. Contemporaneamente una folla di gente si è radunata anche a Buckingham Palace, e proprio fuori i cancelli della residenza reale sono stati depositati migliaia di omaggi floreali e di messaggi per Elisabetta. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa che ha fatto storcere il naso ai più in questi giorni di grande dolore.

Un uomo si è infatti recato a Buckingham Palace a petto nudo per allenarsi proprio davanti ai cancelli del palazzo. Il video del momento naturalmente ha fatto in breve il giro del web. Non è chiaro tuttavia se le autorità siano intervenute per allontanare la persona in questione e cosa sia accaduto in seguito.

In queste ore come se non bastasse, come riporta la stampa britannica, un uomo è stato arrestato dopo aver corso verso la bara della Regina Elisabetta a Westminster Hall e dopo aver cercato di strappare la bandiera reale. Pochi giorni fa invece al passaggio del feretro di Sua Maestà a Edimburgo un altro uomo è stato allontanato dalla polizia dopo che ha urlato frasi contro Andrea di York.

Nel mentre come sappiamo dopo la morte di Elisabetta, Carlo è stato Re e la scorsa settimana ha tenuto il suo primo discorso alla nazione. Andiamo a rivedere le sue parole.