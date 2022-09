Regina Elisabetta, un uomo corre verso la bara e viene arrestato

1 Arrestato uomo che corre verso la bara della Regina Elisabetta

Sono giorni di grande dolore questi per il Regno Unito. La morte della Regina Elisabetta infatti ha lasciato un vuoto incolmabile nei sudditi, e non solo. Attualmente come ben sappiamo il feretro di Sua Maestà è esposto a Westminster Hall, dove è stata allestita la camera ardente. Da due giorni così milioni di visitatori stanno facendo chilometri di coda per omaggiare la sovrana per l’ultima volta, in attesa dei funerali di stato che si svolgeranno lunedì 19 settembre alle ore 11, orario locale. Dopo la funzione, come è noto, la Regina verrà seppellita a Windsor, insieme ai suoi genitori e a suo marito il Principe Filippo, venuto a mancare lo scorso anno.

Nel mentre in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Un uomo giunto a Westminster Hall infatti, una volta raggiunta la sala dove è esposto il feretro di Elisabetta, ha iniziato a correre verso la bara, cercando di strappare la bandiera reale che la avvolge. Naturalmente a intervenire prontamente sono state le autorità, che hanno fermato l’uomo in questione, arrestandolo. L’incidente si è svolto nella tarda serata di venerdì 16 settembre, come riferisce la stampa britannica.

Come sappiamo però non si tratta del primo arresto dopo la morte di Sua Maestà. Pochissimi giorni fa infatti un altro uomo è stato portato via dalla polizia dopo che ha urlato frasi contro Andrea di York al passaggio del feretro della Regina Elisabetta a Edimburgo. Presenti al corteo c’erano naturalmente i membri più importanti della Royal Family, e l’incidente ha fatto discutere il web.

Nel mentre in questi giorni sui canali ufficiali dei reali sono apparsi anche dei dolci messaggi per Sua Maestà e a ricordare teneramente la Regina sono stati anche William e Harry. Andiamo a rivedere le loro dichiarazioni.