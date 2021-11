Rettifica sulla notizia relativa a Totò Schillaci

In data 25 settembre riportavamo su Novella 2000 alcune dichiarazioni del giornalista Gabriele Parpiglia che, ospite del programma Casa Chi, aveva rivelato di trattative della produzione del Grande Fratello VIP per portare Totò Schillaci nel cast del reality.

Il giornalista riferiva anche le motivazioni che avrebbero spinto l’ex calciatore a declinare l’invito. Motivazioni che ora, tramite i suoi avvocati, sono categoricamente negate.

I legali di Schillaci, con cui Novella 2000 ha peraltro sempre e solo avuto rapporti più che ottimi, ci fanno sapere:

“Il nostro assistito non è mai stato proprietario di pizzerie in Italia, in Croazia od in altre parti del mondo”.