Ora che la nazionale italiana di calcio sta disputando l’Europeo in Germania, il calciatore Riccardo Calafiori sembra molto apprezzato dagli spettatori. Ed ecco che è risbucato sul web un video risalente a maggio in cui, durante un’intervista al termine di una partita, fu interrotto dalla fidanzata che lo baciò di fronte alla giornalista di DAZN.

Il bacio della fidanzata di Riccardo Calafiori di fronte alle telecamere di DAZN

20 maggio 2024, nella penultima giornata di capionato si disputa Bologna-Juventus che finisce in pareggio. Uomo partita è Riccardo Calafiori che fa una doppietta e regala l’Europa alla sua squadra, il Bologna. E così al termine del match, come di consueto, è stato intervistao dalla giornalista di DAZN Giorgia Rossi.

In questo frangente ci sono quindi i commenti a caldo post partita, ma improvvisamente l’intervista viene interrotta dall’arrivo di una persona. Si tratta di Benedetta, la fidanzata di Riccardo Calafiori. La ragazza arriva all’improvviso indossando la maglia del Bologna e si fionda sul fidanzato abbracciandolo e baciandolo di fronte alle telecamere. La giornalista le fa spazio e lei continua a stare vicina al giocatore tenenedolo stretto.

Questa scena fece il giro del web e all’epoca suscitò anche qualche polemica. O meglio, in tanti trovarono il gesto della fidanzata un po’ esagerato o comunque per molti è stato inopportuno stare poi attaccata al giocatore mentre veniva intervistato in TV. In parecchi dissero che Benedetta sembrava gelosa perché il fidanzato era vicino alla giornalista Giorgia Rossi e quindi il suo gesto sembrava voler “marcare il territorio”.

Ora che Calafiori è stato notato da un pubblico più ampio grazie agli Europei di calcio, questo video è rispuntato e fa molto sorridere. Ma chi è la fidanzata di Riccardo Calafiori? Come detto, lei si chiama Benedetta e ha 27 anni. Non abbiamo molte informazioni su di lei, ma sembra che lavori come modella. Sul suo profilo Instagram ci sono tantissime foto che la ritraggono col fidanzato, dalle vacanze insieme a romantiche dediche. Tra l’altro i due hanno anche un tatuaggio di coppia. Si tratta della scritta sul dito Koi no yokan che tradotto significa “Sentimento d’amore”.