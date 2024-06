Fai il lavoro che ami e non lavorerai neanche un giorno in tutta la tua vita, si dice. Mirko Ulivi ha creato il suo lavoro dei sogni con grande abnegazione, perché si è innamorato dei cani e del loro addestramento sin dalla giovane età, e per la loro educazione ha pensato di introdurre anche delle sessioni in acqua.

Il suo lavoro ci ha incuriosito e lo abbiamo contattato.

Intervista a Mirko Ulivi

“A soli otto anni ho assistito a una gara di ‘Agility Dog’. Questa disciplina, nuova per me, mi ha appassionato fin da subito, tanto da farmi diventare, al conseguimento della maggiore età, formatore cinofilo CSEN”.

Nei primi anni Duemila, Ulivi ha fondato “Educazione cinofila Ranch Le Zampe Di Lupo A.S.D.”, il suo primo campo di addestramento nella periferia di Pisa, dove offre un approccio a Utilità e difesa, Agility Dog, Rally Obbedience, Puppy Class, Consulenze pre adozione, risoluzione di comportamenti problematici.

Parallelamente alla passione per i cani, Mirko ha sviluppato quella per il nuoto. Ha acquisito il brevetto di “assistente bagnanti” e, mettendolo a frutto in diverse stagioni, ha fuso queste due passioni, realizzando un connubio perfetto cane/acqua.

Si è reso conto che l’elemento acqua è fondamentale per creare benessere psicofisico sia per l’uomo che per l’animale. Per questo motivo ha inserito un’attività in mare, riscontrando una forte motivazione nel cane anche a livello di educazione in generale.

“Ho deciso di inserire anche l’educazione in acqua per il cane – ha spiegato a Novella 2000 – per creare ancor di più il binomio cane-uomo. Uso le tecniche di approccio all’acqua nell’educazione. I cani vengono fatti entrare in mare con il conduttore. Nella fase di educazione faccio svolgere al cane e al conduttore dei momenti di approccio all’acqua, affinché il cane possa avere i comportamenti corretti nel momento in cui andrà al mare con il proprietario. Per alzare la motivazione di gioco e il benessere ho inserito anche tecniche di rilassamento. Il cane viene anche fatto galleggiare e con piccoli massaggi si rilassa e prende confidenza con l’acqua”.