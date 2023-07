NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Luglio 2023

Uomini e donne

La segnalazione su Riccardo Guarnieri

Sono anni ormai che Riccardo Guarnieri è uno dei protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. Come sappiamo il Cavaliere ha fatto a lungo discutere per via della sua chiacchierata relazione con Ida Platano, che nel corso del tempo ha vissuto alti e bassi. Dopo la fine della storia, i due sono tornati all’interno del dating show di Maria De Filippi, e mentre la Dama ha ritrovato l’amore al fianco di Alessandro Vicinanza, Riccardo ha avuto diverse frequentazioni, nessuna delle quali però andate a buon fine. Guarnieri così alla fine dell’ultima edizione del programma si è ritrovato single, e in molti in queste settimane si sono chiesti se a settembre sarebbe tornato in studio nel parterre del Trono Over.

Nelle ultime ore però qualcosa ha riportato il Cavaliere al centro dell’attenzione mediatica. Deianira Marzano ha infatti riportato una segnalazione su Riccardo, che in breve ha fatto il giro del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Guarnieri è stato beccato a cena con una misteriosa donna, sulla quale inizialmente non si avevano informazioni.

Successivamente la Marzano, sempre tramite la segnalazione di un’utente, ha rivelato il nome della donna insieme a Riccardo Guarnieri, che si chiamerebbe Gabriella. Ma non è ancora finita. Poco dopo infatti Deianira ha svelato che i due avrebbero partecipato insieme a un matrimonio, e pare che tra i due sarebbe scattato anche un bacio. A quel punto i più hanno ipotizzato che Riccardo si sia fidanzato e che abbia dunque un nuovo amore.

Attualmente però il Cavaliere di Uomini e Donne non è ancora intervenuto per fare chiarezza sulla situazione. Al momento dunque non sappiamo cosa starebbe accadendo. Non è chiaro infratti se Guarnieri abbia davvero un nuovo amore, o se al momento si tratti solo di una conoscenza. Non resta che attendere dunque per saperne di più in merito.