Nicolò Figini | 2 Luglio 2023

GF Vip 7

Andiamo a vedere come Nikita Pelizon ha commentato la fine della relazione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria

In queste ultime ore non solo Francesco Chiofalo, ex di Antonella Fiordelisi, ha commentato la rottura con Edoardo Donnamaria. Anche Nikita Pelizon lo ha fatto. Il primo ha affermato che la loro storia è nata a causa dell’esposizione mediatica e questa sta ancora oggi condizionando la loro separazione:

Ho letto la dichiarazione di Edoardo e mi sono trovato totalmente d’accordo con lui. Anche se tuttavia da parte di entrambi a mio avviso in ogni loro comportamento di coppia sia tuttora molto pilotato da motivi mediatici.

Per cui sono convinto che a breve si rimetteranno insieme… magari con una bella copertina ben pagata e un grosso servizio in esclusiva su qualche settimanale”.

Ospite nel programma radiofonico “Turchesando“, quindi, Nikita Pelizon ha dato la sua opinione sulla rottura in questione. La vincitrice del GF Vip 7, con il tempo, si è avvicinata ad Antonella ed è diventata sua amica. Per tale ragione ha affermato di non sentirsela di giudicare oppure mettere troppo il dito nella piaga.

Al momento la Fiordelisi sta bene, con gli alti e bassi del caso, e lei cerca di starle vicina come una vera amica:

“Guarda, quello che mi sento di dirti è che l’amore vince su ogni cosa. Se veramente l’intenzione di entrambi è la stessa supereranno qualsiasi cosa. Altrimenti ci abitueremo a vederli in un’altra forma. Io non voglio mettere il dito nella piaga perché sinceramente è una cosa loro.

Io le sto vicino, mando un messaggio e la chiamo. Questo posso fare da amica. Sta bene, un and down. Esiste anche la privacy. Magari ci sono momenti delicati che si stanno vivendo in maniera profonda”.

Infine ha anche rivelato di sognare un duetto con Ginevra, in seguito all’uscita del suo singolo “Mojito“. Questo quanto riporta anche il sito Isa e Chia. Seguiteci per tante altre news.