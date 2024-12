Maria De Filippi e Rudy Zerbi si sono scusati con i Ricchi e Poveri ad Amici 24 per averli come imitati a Tu si que vales

I Ricchi e Poveri, questo pomeriggio, sono approdati ad Amici 24 e Maria De Filippi ha colto l’occasione per fare loro le scuse dopo le imitazioni fatte a Tu si que vales. Ecco la loro reazione.

Le scuse di Maria De Filippi

Dopo l’esibizione straordinaria di Giordana Angi insieme a Sting, sulle note di una canzone completamente in italiano, Maria De Filippi ha dato il benvenuto ai giudici della gara di oggi. Per il ballo è tornato l’ex professore Raimondo Todaro, mentre per quanto riguarda il canto sono arrivati Alex Britti e i Ricchi e Poveri.

LEGGI ANCHE: Giordana Angi porta Sting ad Amici e il loro duetto incanta il pubblico (VIDEO)

Come ben sappiamo, Rudy Zerbi e Maria De Filippi hanno imitato a Tu si que vales il duo e per tale ragione hanno colto l’occasione per chiedere loro scusa. Qui di seguito potete leggere le parole della presentatrice:

“Scusate per ciò che abbiamo fatto sabato sera. Mi scuso perché sembravamo davvero due deficienti. Era lavoro , diciamo così”.

I Ricchi e Poveri non si sono di certo offesi e hanno fatto loro i complimenti. “Tu eri più bravo a cantare e a ballare di me“, ha detto Angelo a Rudy Zerbi. “Sì, abbiamo visto e ci siete piaciuti tantissimo“, ha replicato invece Angela. Nel frattempo Zerbi si è anche inchinato di fronte a loro in maniera molto simpatica per porgere le proprie scuse.

Un momento molto simpatico che ha riportato alla mente di tutti i presenti le simpatiche imitazioni di Rudy Zerbi e Maria De Filippi. Voi che cosa ne pensate?