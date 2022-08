Ricetta spaghetti De Cecco integrali con melanzane, ricotta e pomodori confit

Ecco la ricetta degli spaghetti integrali De Cecco con melanzane, ricotta e pomodori confit.

Ingredienti (per 4 persone)

melanzane 400 g

aglio uno spicchio

olio extravergine di oliva 50 g

pinoli 30 g

sale

pepe

ricotta 400 g

olio extravergine di oliva

lime una scorza

basilico 10 foglie

pomodorini 450 g origano secco

zucchero

Spaghettoni Integrali Quadrati N.413 De Cecco 320 g

menta 10 foglie

Procedimento

Per prima cosa prepara i tuoi pomodorini confit: lavali e asciugali bene, tagliali a metà e spremili per eliminare l’acqua e i semini. Disponili uno di fianco all’altro su di una teglia foderata con carta da forno con la parte tagliata verso l’alto. Cospargi ora su ogni pomodorino un pizzico di sale, di zucchero e l’origano secco. Irrorali con dell’olio evo e falli cuocere in forno statico a 130° per circa 2 ore fino a che non si raggrinziranno.

Una volta pronti estraili dal forno e tienili da parte. Lava le melanzane ed elimina le estremità, tagliale a fette spesse circa 1⁄2 cm e successivamente a listerelle e poi cubetti della stessa dimensione. In una padella antiaderente fai scaldare l’olio assieme all’aglio tagliato e non appena si sarà dorato, eliminalo e aggiungi le melanzane. Saltale a fiamma vivace per circa 5 minuti e non appena saranno cotte e dorate salale, pepale, unisci i pinoli e fai saltare a fiamma alta ancora un minuto per farli tostare.

Spegni il fuoco e aggiungi un trito grossolano di 10 foglie di basilico e la menta. Tieni da parte. Fai bollire una pentola con abbondante acqua salata e cuoci i tuoi spaghetti lasciandoli al dente. Nel frattempo, in una ciotola capiente, metti la ricotta e con una frusta amalgama un goccio di olio, del sale, del pepe, la scorza di mezzo lime, le rimanenti 10 foglie di basilico tritato e circa 220 g di acqua di cottura della pasta fino a farla diventare molto cremosa e fluida.

Quando i tuoi spaghetti saranno al dente, scolali e uniscili alla crema di ricotta e manteca bene il tutto. Aggiungi le melanzane, i pomodorini confit (lasciandone qualcuno da parte per la decorazione) e mischia il tutto. Disponi ora i tuoi Spaghettoni integrali in quattro piatti da portata, decora ogni piatto con altri pomodorini confit e qualche fogliolina di menta. I tuoi Spaghettoni sono pronti.

Buon appetito!

