Nuove accuse contro Ricky Martin

Ricky Martin si sta trovando ad affrontare giorni davvero molto delicati. Il 3 luglio l’Associated Press ha annunciato che il cantante è stato accusato di violenza domestica e che due giorni prima è stato firmato l’ordine restrittivo. El Vocero ha fatto poi una ricostruzione sull’accaduto, spiegando come l’ordinanza sia avvenuta in forma anonima. Tra questa persona e l’artista ci sarebbe stata una relazione di 7 mesi e che si sia conclusa da due, stando alle fonti.

In attesa dell’udienza fissata per il prossimo 21 luglio, il mistero si infittisce di nuove pesanti accuse. Sebbene il cantante si sia difeso attraverso i legali (come fatto sapere da TMZ) e sui social con un lungo comunicato, si continua a parlare del fatto con insistenza. Il programma TV La tarde, come riportato da El País e raccolto da Fanpage.it, ha rivelato che Ricky Martin sarebbe accusato di violenza domestica nei confronti del nipote 22enne, Dennis. Si tratta del figlio della sorellastra Vanessa.

L’emittente televisiva fa sapere appunto che tra il cantante e il giovane ci sarebbe stata una presunta relazione clandestina. Nel momento in cui però Dennis ha voluto mettere fine alla storia, sembrerebbe che Ricky Martin non l’abbia presa nel migliore dei modi. Si dice che abbia contattato incessantemente il nipote tra chiamate e messaggi e abbia più volte cercato di fargli visita. Oltretutto si aggiunge che la polizia in tutte le occasioni non l’avrebbe mai trovato in casa. Il nipote ha anche aggiunto che suo zio avrebbe fatto uso di sostanze stupefacenti, che ne avrebbero alterato l’umore portandolo a perdere completamente il controllo.

In base a quanto si legge ancora Ricky Martin rischia 50 anni di carcere. L’artista continua a difendersi e si augura che venga fatta chiarezza quanto prima sull’accaduto. Una situazione davvero delicata per lui e per coloro che gli vogliono bene. Attendiamo news sulla vicenda.

