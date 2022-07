Ricky Martin accusato di violenza domestica: emessa un’ordinanza restrittiva

Le accuse a Ricky Martin

In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Ricky Martin. Come ben sappiamo da anni l’amato cantante ha una relazione stabile con Jwan Yosef, con il quale si è sposato nel gennaio 2018. I due hanno anche due figli, nati grazie attraverso maternità surrogata, Lucia e Renn, oltre ai gemelli Matteo e Valentino che l’artista latino ha avuto nel 2008 sempre grazie a una madre surrogata. Poche ore fa però l’Associated Press ha fatto sapere che Martin è stato accusato di violenza domestica e che le autorità di Puerto Rico hanno emesso un ordine restrittivo nei suoi confronti, che sarebbe stato firmato nella giornata del 1 luglio.

Secondo le ricostruzioni del quotidiano locale El Vocero, che ha visto una parte dei documenti, la persona che ha chiesto l’ordinanza è rimasta nell’anonimato. Tuttavia sembrerebbe che Ricky e la persona in questione siano stati legati per sette mesi e che si siano lasciati circa due mesi fa. Successivamente Martin, sempre stando a quello che si legge, sarebbe stato avvistato nei pressi all’abitazione dell’altra persona in almeno tre occasioni. Al momento dunque pare che il cantate abbia il divieto di contattare o chiamare la persona in questione, che non sarebbe suo marito. Per di più sembrerebbe che sia stata fissata un’udienza per il prossimo 21 luglio.

A seguito delle accuse di violenza domestica e dell’ordinanza restrittiva nei confronti di Ricky Martin, alcuni legali del cantante hanno contattato TMZ, per rilasciare alcune dichiarazioni ufficiali. I portavoce dell’artista latino hanno così smentito le accuse, che non corrisponderebbero dunque al vero. Questo quanto si legge nella nota diramata al noto portale:

“Le accuse sono completamente false e organizzate. Siamo molto fiduciosi che quando i fatti veri verranno fuori, il nostro il cliente Ricky Martin sarà vendicato”.

Novella 2000 © riproduzione riservata.