1 Il patrimonio di Rihanna

Robyn Fenty, conosciuta dal mondo intero semplicemente come Rihanna, sarebbe diventata la musicista più ricca del mondo. Le stime le ha calcolate il sito Forbes, secondo il quale il suo patrimonio si aggirerebbe intorno a 1.7 miliardi di dollari. Una cifra esorbitante le la renderebbe la cantante più benestante sulla Terra, seconda solo a Oprah Winfrey (come donna più ricca nell’intrattenimento). Secondo le indiscrezioni, però, non sarebbe stata la musica a farle aumentare il conto in banca, ma la linea di cosmetici chiamata Fenty Beauty.

Questa, infatti, avrebbe portato l’artista a incassare 1.4 miliardi del suo patrimonio totale. In più la rivista conferma che la celebrità possiede oggi il 50% dell’azienda. Il resto del denaro, invece, lo deve alla sua compagnia di lingerie, Savage x Fenty, e ai guadagni ottenuti come attrice e ovviamente ai suoi album. Parlando di Fenty Beauty, la linea cosmetica, questa è stata fondata nel 2017 con un chiaro messaggio di inclusività per tutte le donne. I fondotinta, infatti, vengono offerti in 50 tipi di sfumature, inclusi quelli più scuri che di solito si trovano con maggiore difficoltà.

Al 2018 questa azienda ha portato a un totale di 550 milioni di dollari per quanto riguarda i dividendi annuali. Ha, infatti, superato brand, come per esempio, quelli di Kylie Jenner, Kim Kardashian e Jessica Alba. Probabilmente gran parte del successo è proprio dovuto all’inclusività di cui parlavamo. Queste le parole di Shannon Coyne:

Molte donne sentivano di non avere linee che si interessassero della loro tonalità di pelle. […] Lei è stata una dei primi brand che ha detto: “Voglio parlare a tutte quelle differenti persone”.

Il patrimonio di Rihanna, quindi, è solo destinato a crescere. Soprattutto se pensiamo che sta per pubblicare un nuovo album. Andiamo, perciò, a scoprire tutto quello che sappiamo a riguardo. Continuate a leggere se interessati…