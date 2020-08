Rihanna e Lady Gaga commentano il video di Melania Trump e ironizzano

3 Rihanna e Lady Gaga commentano il video di Melania Trump che evita la mano del marito

Uno scambio di battute tra Rihanna e Lady Gaga è diventato virale in poco tempo sul web. Nelle ultime ore ha fatto il giro un video in cui Melania Trump, scendendo da un aereo, non ha dato la mano a suo marito Donald. La cosa non è la prima volta che accade. Già in passato, infatti, la First Lady aveva evitato la mano del Presidente, che aveva tentato (invano) di stringergliela.

Sul web il video si è diffuso a macchia d’olio, tanto da arrivare perfino all’occhio delle star internazionali. Tramite i suoi profili social, infatti, Rihanna ha ricondiviso il filmato in questione, scrivendo:

“Melania likes art. #78days”

L’hashtag è riferito ai giorni che mancano prima dell’elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti. Non è un mistero che la popstar non parteggi per Donald Trump e infatti moltissimi commenti al suo post sono stati di ironia nei confronti del magnate. Ad attirare ancora più attenzione, poi, è stato il commento di Lady Gaga al post di Rihanna.

