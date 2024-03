Non si mette bene per i Perletti! Mirko affronta Perla: “Molto deluso, non sono il tuo porto sicuro” (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 4 Marzo 2024

Nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Perla Vatiero è stata chiamata in studio per avere un nuovo confronto con Mirko Brunetti. Il rapporto tra loro è tornato a essere abbastanza teso: ecco cos’è successo.

Il confronto tra Perla e Mirko Brunetti

Dopo quanto accaduto nel corso della settimana tra Perla Vatiero e Alessio Falsone, ovvero il loro avvicinamento, Mirko Brunetti è tornato al Grande Fratello per un confronto con l’ex fidanzata. Si sono ritrovati faccia a faccia parlando di delusioni e dubbi, infatti l’ex concorrente ha affermato:

“Premetto che sono contento che si ride, anche se per me non c’è nulla da ridere. Ho ascoltato e ho poco da aggiungere. Io ho visto tanti altri messaggi in codice e comportamenti, i miei dubbi hanno conferma.

Messaggi come la metafora delle scarpe e l’hanno portata avanti per diverso tempo. Ma anche i discorsi che vengono fatti alle due di notte… Io sono stato dentro la casa e noto questi dettagli. Sono molto deluso”.

Il momento dei faccia a faccia è arrivato: tra Perla e Mirko si parla di dubbi e delusioni… che trovano delle conferme nella viva voce di lui. #GrandeFratello pic.twitter.com/NzaMfeK8L3 — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 4, 2024

Perla ha replicato di aver ancora molti dubbi a sua volta nei confronti di Mirko Brunetti e potrà risolverli solamente una volta tornata nel mondo reale: “Non è che spariscono così“. L’ex gieffino ha rincarato la dose affermando: “Parlo di dubbi riguardo questa situazione, tu quella settimana mi avevi rassicurato su Alessio“. Alla fine ha concluso rivelando di non avere intenzione di essere il suo porto sicuro in attesa di una certezza.

"Io non voglio essere il porto sicuro, in attesa che un altro ti dia una conferma". #GrandeFratello pic.twitter.com/cxWurRMurA — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 4, 2024

I rapporti, nonostante poi si siano salutati con gentilezza, tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero sembrano davvero ancora molto tesi. Di certo non è ancora finita qui e ne sentiremo parlare ancora dei due innamorati, soprattutto perché i loro fan sperano ancora di poterli vedere insieme. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.