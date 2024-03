Dopo una sola settimana è già finita tra Brando è Raffaella? Il rumor

Spettacolo

Andrea Sanna | 18 Marzo 2024

Uomini e donne

Sul web spunta un rumor su Uomini e Donne. Secondo alcuni utenti tra Brando e Raffaella sarebbe già finita, dopo appena una settimana dalla scelta! Scopriamo insieme come stanno le cose per davvero.

Uomini e Donne, tra Brando e Raffaella è finita?

Sei mesi dopo il suo arrivo sul trono di Uomini e Donne, Brando ha fatto finalmente la sua scelta! Se non volete rovinarvi questo momento non proseguite con la lettura dell’articolo, altrimenti… spoiler!

Grazie alle anticipazioni di LorenzoPugnaloni.it sappiamo con certezza che Brando ha deciso di uscire dal dating show in compagnia di Raffaella. Tutti erano certi scegliesse Beatriz, ma il tronista ha sorpreso tutti. E mentre per lei si fa largo l’ipotesi di un ruolo sul trono di Uomini e Donne, le notizie sulla neo coppia si rincorrono con insistenza.

Da qui la domanda: Brando e Raffaella si sono lasciati? Sui social ha iniziato a circolare questa indiscrezione che precisiamo già essere fake! Non c’è stata alcuna rottura improvvisa tra il tronista e la corteggiatrice di Uomini e Donne, come qualcuno ha pensato. Tutto nato solo perché i due non si sono mostrati ancora insieme.

Ma attenzione: è chiaro che Brando e Raffaella non possano ancora pubblicare nulla sui social che li ritragga insieme. Questo perché la scelta di Uomini e Donne è prevista tra il 22 e il 25 marzo! Quindi fino a che non arriverà il momento della messa in onda, i diretti interessati non possono postare nulla sui propri social network!

A confermare questa tesi ci ha pensato LorenzoPugnaloni.it, spiegando quanto scritto nelle righe precedenti sui due protagonisti di Uomini e Donne: “Non si sono lasciati. Fino alla scelta sapete che non possono farsi vedere insieme. Sapete anche che Brando tornerà attivo sul suo social post messa in onda, poiché lo ha ancora chiuso. Stanno insieme (seppur non fisicamente nella stessa città) e va tutto a gonfie vele, ve lo assicuro”.

Speriamo che almeno questa spiegazione possa mettere fine ai dubbi dei tanti appassionati di Uomini e Donne che, in questi giorni, hanno avuto dei sospetti! Attendiamo di vedere la scelta di Brando nei prossimi giorni.