Nicolò Figini | 9 Dicembre 2022

X Factor

Beatrice Quinta e Rkomi si frequentano?

Da qualche tempo gira voce che ci potrebbe essere del tenero tra Beatrice Quinta e Rkomi. Alcune dichiarazioni del giudice di X Factor lo hanno lasciato intendere. Per quanto riguarda la concorrente del talent, invece, quello che è diventato una parte centrale del gossip era reale: “Praticamente la performance io l’ho cambiata all’ultimo. Perché in realtà dovevo andare da Mirko e dovevo guardarlo male. Però ha detto quella cosa della gag che mi ha fatto un po’ stranire in realtà. Cos’è la gag? Il flirt fra noi. Per me era sul serio reale! Però a quanto pare per lui no. E io ho detto ‘ok va bene amo, ne trovo un altro qual è il problema’.

A distanza di un giorno dalla finale di X Factor a parlare è stato il cantante stesso. Infatti Vanity Fair lo ha intervistato e ha chiesto se c’è del tenero tra loro. La risposta è stata molto vaga e aperta alle interpretazioni. Prima di tutto ha parlato delle relazioni in generale e delle mille sfumature che può assumere la parola “amore“:

“Le relazioni hanno mille sfumature e a chi ingrandisce le cose non arriva la poesia. Preferirei non parlarne. Il cuore trova sempre qualcosa. Forse è questo il problema. Devo però imparare a capire meglio che definizione do all’amore con la A maiuscola, perché forse inizio a mettere in discussione anche questo. Forse l’ho idealizzato“.

Successivamente Rkomi ha detto che un grande impedimento è il suo lavoro e la mancanza di tempo. Ad oggi pare abbia affermato che tra i suoi pensieri principali c’è la musica:

“So bene cosa sarebbe più giusto essere, ma il mio lavoro non me lo permette. Metto a confronto il me di una volta, che aveva molto più tempo e un lavoro normale. E se penso al me innamorato allora, perderò sempre il confronto perché l’amore numero uno in questo momento sarà sempre la musica“.

