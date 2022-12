Edoardo critica l’outfit succinto di Oriana, ma Patrizia gli lancia una frecciatina su Antonella

NEWS

Andrea Sanna | 9 Dicembre 2022

GF Vip 7

Primo bacio tra Attilio Romita e Sarah Altobello

L’affetto tra Attilio Romita e Sarah Altobello cresce con il passare dei giorni. Lei non ha mai negato di nutrire un interesse per il vippone (tanto da svelare che si spingerebbe più in là se solo lui fosse single). Ma anche il giornalista non sembra essere da meno. Proprio Attilio, infatti, nei giorni scorsi ha confidato ad Antonino Spinalbese di volersi appartare con la coinquilina nel van, ma di doversi trattenere per ovvie ragioni.

Parole quelle di Attilio Romita che hanno sorpreso in tanti, in primis il suo compagno d’avventura che l’ha invitato a lasciar perdere. Lui però ha ammesso che non è poi così facile. Il concorrente fino a questo momento si era sempre detto molto innamorato della sua compagna Mimma e intenzionato persino a sposarla una volta finito il programma.

Ieri, per esempio, Attilio Romita e Sarah Altobello si sono ritrovati in veranda e non è mancata qualche battutina piccante, che si è ripetuta per tutto il corso della giornata. Abbracci, carezze, balli. Insomma, sembrano non nascondersi.

Ma c’è un episodio che ha maggiormente attirato l’attenzione del pubblico. Attilio Romita e la coinquilina si sono mostrati particolarmente complici è stato durante la notte. Quando Romita si era messo a letto, Sarah Altobello si è avvicinata a lui per dargli un bacio. Ma non sulla guancia come pensate, ma sulle labbra, per poi stringersi un po’ un un abbraccio.

Gesto che, sicuramente, non farà granché piacere a Mimma Fusco, compagna di Attilio Romita che, da casa, starà seguendo tutta la vicenda. Vedremo se deciderà di intervenire e avere un confronto pubblico con il giornalista. In ogni caso questa situazione potrebbe creare una nuova dinamica e una sorta di triangolo tra le parti.

Il tutto sembra essere in continuo divenire. Scopriremo cosa succederà nelle prossime ore tra Attilio Romita e Sarah Altobello e se l’argomento verrà affrontato durante la puntata di domani. Ricordiamo, infatti, che il GF Vip andrà in onda domani sera su Canale 5 e poi lunedì, con il consueto appuntamento settimanale.