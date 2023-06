NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Giugno 2023

Temptation Island

In questi minuti a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Roberta Di Padua. Ma andiamo a scoprire perché e quello che è accaduto. Stasera come sappiamo su Canale 5 è partita la nuova edizione di Temptation Island, che anche stavolta è condotta da Filippo Bisciglia. 7 quest’anno sono le coppie che hanno deciso di partire per un viaggio nei sentimenti, e tra esse c’è anche quella formata da Manuel e Francesca. I due hanno una relazione da due anni e 4 mesi. Tuttavia nel corso del tempo proprio Manuel ha più volte lasciato la sua fidanzata, essendo insicuro dei suoi sentimenti. Ciò nonostante il ragazzo è sempre tornato da Francesca, che nel mentre l’ha perdonato ogni volta. A scrivere al programma è Manuel, che vuole capire se la sua relazione possa avere o meno futuro.

Nel mentre Roberta Di Padua sta seguendo da casa la prima puntata di Temptation Island, e pochi minuti fa ha fatto degli apprezzamenti proprio su Manuel. Con una storia pubblicata sui suoi profili social, la storica Dama del Trono Over di Uomini e Donne ha affermato:

“E Manuel da dove è uscito? Tanta roba”.

Naturalmente il commento di Roberta Di Padua ha fatto in breve il giro del web, e in questi minuti le sue parole stanno facendo discutere gli utenti.