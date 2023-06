Chi sono Francesca e Manuel di Temptation Island? Età e Instagram

NEWS

26 Giugno 2023

Andiamo a scoprire tutte le informazioni sulla coppia di Temptation Island 2023 formata da Francesca e Manuel, quindi la loro storia e cosa li ha portati a partecipare al programma.

Chi sono Francesca e Manuel

Nome e Cognome: Francesca e Manuel

Data di nascita: informazione non disonibile

Luogo di Nascita: Frosinone

Età: Francesca ha 23 anni, Manuel ha 30 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: Francesca è tecnico della riabilitazione psichiatrica, Manuel è rappresentante farmaceutico

Figli: non hanno figli

Tatuaggi: Manuel ha molti tatuaggi sulle braccia

Profilo Instagram: informazione non disponibile

Francesca e Manuel età e biografia

Vediamo chi sono Francesca e Manuel attraverso le informazioni che riguardano la loro biografia. Francesca è di Frosinone ed ha 23 anni di età. Non conosciamo la sua data di nascita esatta, quindi nemmeno il suo segno zodiacale. Non ci sono informazioni circa la sua altezza e il suo peso e per quanto riguarda i tatuaggi non sembra averne.

Manuel ha 30 anni di età e anche lui è di Frosinone. Non conosciamo la sua data di nascita esatta e il segno zodiacale. Non sappiamo nemmeno l’altezza e il peso. Per quanto riguardi i tatuaggi, ne ha vari visibili sulle braccia.

Vita privata

Sulla vita privata di Francesca e Manuel non ci sono informazioni che riguardano le loro relazioni prima di stare insieme loro due. Quindi non siamo a conoscenza del fatto se lui abbia avuto una fidanzata prima dell’attuale e se lei abbia avuto un fidanzato prima di lui.

I due stanno insieme da 2 anni e 4 mesi, però non hanno avuto un rapporto lineare. Lui, infatti, ha lasciato più volte lei nel corso di questo periodo per poi sempre tornare dopo circa un mese. Hanno convissuto per un anno e attualmente sono in una fase trasitoria.

Che lavoro fanno Francesca e Manuel? Entrambi non appartengono al mondo dello spettacolo e non hanno avuto esperienze, anche marginali, in programmi televisivi.

Francesca lavora come tecnico della riabilitazione psichiatrica. Manuel è invece un rappresentante farmaceutico.

Dove seguire Francesca e Manuel: Instagram e social

Ora che conosciamo un po’ meglio Francesca e Manuel, ci chiediamo se ci sia un modo per seguirli sui social: Instagram, Facebook e Twitter.

Come accade per tutte le coppie che partecipano a Temptation Island, i loro profili sono disattivi. Quindi non sappiamo quali social abbiano.

Francesca e Manuel a Temptation Island 2023

La coppia di Temptation Island 2023 formata da Francesca e Manuel ha deciso di partecipare per volere di lei a seguito di una problematica. In pratica Manuel lascia spesso la fidanzata, per poi tornare da lei dopo un mese. Questa cosa ha stufato Francesca . Ha infatti detto nel video presentazione:

“Sono Francesca e ho 23 anni. Sono fidanzata con Manuel da 2 anni e 4 mesi. Ho scritto io a Temptation Island perché Manuel ogni 2×3 mi lascia e dopo un mesetto è lui che ritorna. Da quando stiamo insieme mi ha lasciato circa 5 volte. Io sono sempre lì che aspetto, forse lui di questo se ne approfitta. Sono esausta e vorrei che Manuel avesse chiaro ciò che vuole: se stare con me o no”.

Le coppie di Temptation Island 2023

Ma chi sono le coppie che partecipano all’edizione del 2023 di Temptation Island? In totale sono 7, tutte con storie diverse tra loro. Ecco quindi i protagonisti:

Ma chi presenta Temptation Island 2023? Anche per questa edizione troviamo ancora una volta Filippo Bisciglia, amatissimo dal pubblico.

Il percorso di Francesca e Manuel a Temptation Island

Il viaggio nei sentimenti di Francesca e Manuel inizia con la prima puntata di Temptation Island 2023 in onda dal 26 giugno. Vediamo quindi cosa succederà loro nel corso delle puntate fino al falò finale.