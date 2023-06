NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Giugno 2023

Temptation Island

La rivelazione di Perla a Temptation Island

Siamo nel pieno della prima puntata di Temptation Island, e già tante sono le emozioni alle quali stiamo assistendo. A far discutere sono stati anche Perla e Mirko, coppia che quest’anno ha deciso di partire per un viaggio nei sentimenti. I due hanno una relazione da 5 anni, tuttavia da ben due anni qualcosa non sembrerebbe più funzionare. Poche ore dopo l’ingresso all’interno del villaggio delle fidanzate però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Perla infatti ha fatto alcune rivelazioni intime sul suo rapporto con Mirko e in merito ha affermato:

“È diventata una cosa apatica. Lui è diventato apatico, quindi allo stesso tempo per me è anche noioso. Le cose che organizzo io poi ci innervosiamo, quindi non te le godi. Questa cosa mi porta a spegnermi anche a livello intimo. Quando ci sto insieme c’è complicità, ma è lo stimolo iniziale che…mi scoccio. Se prende lui iniziativa, sempre le stesse cose. Sul divano. Io mi scoccio, tranne quando non creo io le situazioni, lì mi viene voglia di fare qualsiasi cosa. Gli ho sempre detto che la mia paura più grande è provare noia. Anche se non mi ha messo le corna, io con la noia vado in dubbio”.

Mirko nel mentre è stato chiamato nel pinnettu e a poche ore dalla partenza di Temptation Island ha scoperto le parole di Perla. A quel punto il ragazzo, palesemente deluso dalle dichiarazioni della sua fidanzata, ha affermato: “L’hai spenta tu la fiamma”. Ma non è finita qui. Poco dopo infatti Mirko ha visto Perla farsi fare un massaggio ai piedi da uno dei tentatori, e a quel punto non è mancata la sua reazione di rabbia.

“È uno scherzo?” Doccia fredda per Mirko durante il primo pinnettu… #TemptationIsland pic.twitter.com/rXfMTCmv8P — Temptation Island (@TemptationITA) June 26, 2023

Ma cosa accadrà tra i due nei prossimi giorni? Non resta che attendere per scoprirlo.