1 Il racconto di Roberta Zacchero

Non sono state ore semplici le ultime per Roberta Zacchero. Come sappiamo la giovanissima influencer ha partecipato alla quarta edizione de Il Collegio, e da allora la sua popolarità è cresciuta a dismisura, al punto che ad oggi il suo è uno dei volti più conosciuti ed amati del web. Migliaia di utenti infatti seguono con affetto l’ex volto del docu-reality di Rai 2, che nel mentre è diventata una vera celebrità. Tuttavia qualche ora fa è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha lasciato i social senza parole. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Nella giornata di ieri Roberta Zacchero si trovava in treno, quando ad un tratto un uomo le si è seduto di fronte, ed ha iniziato ha iniziato a toccarsi nelle zone intime. A quel punto l’ex collegiale, sconvolta e traumatizzata per l’accaduto, ha immediatamente cambiato posto, dopo aver registrato col cellulare la scena. In seguito Roberta, in lacrime e ancora sconvolta, ha raccontato la molestia subita sui social, affermando però di stare bene, pur essendo ancora molto provata. Come se non bastasse la Zacchero ha anche mostrato il modo in cui era vestita, accusando giustamente coloro che puntano il dito verso le donne per via del loro abbigliamento. Queste le sue dichiarazioni:

“È appena successa una cosa disgustosa. Mi si è seduto davanti un verme schifoso, che ha iniziato a toccarsi di fronte a me. Ovviamente dopo averlo filmato mi sono alzata e ho cambiato posto. Il mondo è un posto orribile. Ora sto bene, ho finito di piangere dalla rabbia. Ma ecco come c*zzo rendete ogni donna quando la violate. Ecco come sono vestita, per tutti quelli che dicono che è colpa di noi donne e per il nostro abbigliamento”.

Roberta Zacchero de Il Collegio, dopo essere stata molestata in treno, racconta l’accaduto sui social. pic.twitter.com/KZCmCrQwiG — disagiotv (@disagio_tv) May 25, 2021

Noi naturalmente ci schieriamo dalla parte di Roberta Zacchero e di tutte le donne che giorno dopo giorno subiscono molestie di qualsiasi tipo. Inoltre inviamo un forte abbraccio all’ex protagonista de Il Collegio, con la speranza che episodi del genere non capitino più. Nel mentre solo qualche settimana fa a fare una forte denuncia contro il Cat Calling è stata Aurora Ramazzotti. Rivediamo le sue dichiarazioni.