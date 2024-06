NEWS

Nicolò Figini | 21 Giugno 2024

In queste ultime ore è stato rivelato che Roberto Baggio è stato vittima, insieme alla sua famiglia, di una rapina all’interno della propria villa. Ecco tutto quello che è successo.

Il racconto di Roberto Baggio

In queste ultime ore tutti i giornali hanno riportato la notizia che Roberto Baggio, amatissimo ex calciatore e vicecampione del mondo con la nazionale italiana nel 1994, è stato aggredito nella sua villa durante una rapina.

Secondo quanto riporta anche il sito Fanpage l’evento ha avuto luogo nella serata di giovedì, proprio mentre l’Italia stava giocando gli Europei contro la Spagna. Stando alla ricostruzione il tutto è cominciato alle ore 22:00, quando una banda di cinque malviventi si sono introdotti a forza nella residenza.

Colto alla sprovvista, per proteggere se stesso e la famiglia, Roberto Baggio ha subito reagito tentando di difendersi. Durante la colluttazione però l’ex calciatore ha riportato una lesione profonda alla testa a causa di una botta datagli con il calcio della pistola.

Momenti di paura davvero terribili per Roberto e tutta la sua famiglia, tenuti in ostaggio dai ladri all’interno della loro stessa casa. Questi sconosciuti li hanno rinchiusi in una stanza e hanno cominciato a trafugare qualsiasi oggetto di valoro capitasse loro a tiro. Al momento non sappiamo quale sia il danno economico subito, in quanto i Carabinieri stanno ancora indagando su ogni singolo aspetto della faccenda.

Non appena in casa è calato il silenzio Roberto Baggio ha capito che i ladri se ne erano andati e ha sfondato la porta della camera per chiamare i soccorsi. Le Forze dell’Ordine di Vicenza hanno raccolto le varie testimonianze e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza. L’ex calciatore è stato quindi portato in ospedale dove ha ricevuto le cure del caso: alcuni punti di sutura all’altezza della fronte.

Per fortuna tutti gli altri suoi famigliari ne sono usciti incolumi. Noi di Novella 2000 ci stringiamo intorno alla famiglia di Baggio in questi giorni di grande paura.