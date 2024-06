NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Giugno 2024

Nelle ultime ore, con un video postato sui suoi social, Russell Crowe ha annunciato le date del suo tour italiano e a sorpresa ha citato i Ricchi e Poveri, conosciuti durante l’ultimo Festival di Sanremo.

Russell Crowe cita i Ricchi e Poveri

Sono ormai anni che Russell Crowe è uno degli attori di Hollywood più amati e seguiti dal grande pubblico. Nel corso del tempo il premio Oscar ha dato vita a celebri personaggi e alcuni dei suoi film hanno fatto la storia del cinema. Non tutti però sanno che Crowe è anche un bravissimo musicista e fa parte di una vera band, i The Gentlemen Barbers. Proprio in queste ore così Russell, con un video postato sui social, ha annunciato le nuove date del suo tour italiano, che si terrà questa estate. Numerose le città scelte per la tournée, tra cui Pompei, Piacenza, Bari, Siena, La Spezia, Udine, Noto e tante altre. A un tratto però è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha attirato l’attenzione del web.

Dopo aver elencato tutti gli appuntamenti live, Crowe a sorpresa ha citato nientemeno che i Ricchi e Poveri, facendo riferimento all’iconica Sarà perché ti amo. Successivamente l’attore ha anche menzionato il duo sui social e naturalmente in pochi minuti il video ha fatto il giro del web.

con affetto e scuse a Ricchi e Poveri !@iricchiepoveri Indoor Garden Party tour starts tomorrow in Cervinia ! pic.twitter.com/Sb28UttCbH — Russell Crowe (@russellcrowe) June 20, 2024

Non tutti sanno che Russell Crowe e i Ricchi e Poveri hanno avuto modo di conoscersi solo pochi mesi fa, in occasione dell’ultimo Festival di Sanremo. Il musicista infatti è stato ospite della kermesse musicale e dietro le quinte ha avuto il piacere di incontrare Angela Brambati e Angelo Sotgiu. Proprio in merito la cantante aveva affermato:

“Abbiamo parlato con Russell Crowe e lui è stato molto carino. Ci ha fatto i complimenti e ci ha detto che ha sempre cantato ‘Sarà perché ti amo’. Anche a casa, la canta da solo”.