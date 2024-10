Ecco la nuova e attesa esibizione a Tale e Quale Show di Roberto Ciufoli, che stasera ha dovuto imitare… Achille Lauro! Ma da parte della giuria è arrivata qualche critica: “Sembri il divano di un ristorante cinese come sei vestito”; “Voglio capire cosa ho visto e sentito”, hanno detto Panariello e Malgioglio.

Tale e Quale Show, Roberto Ciufoli imita Achille Lauro

Imitare Achille Lauro è complesso. MOLTO complesso! Lo sa bene Roberto Ciufoli che stasera a Tale e Quale Show ha dovuto affrontare questa sfida!

Prima di lui ci era riuscito Pierpaolo Pretelli a Tale e Quale Show (anche se qualche piccola critica non era mancata). Ma Roberto Ciufoli come sarà andato invece? Il livello delle imitazioni è sempre molto alto e il comico romano ci ha messo impegno per provare in tutti i modi portare a casa una bella esibizione. O quantomeno ci ha provato.

Stasera a Tale e Quale Show durante la quinta puntata, Roberto Ciufoli è stato certamente divertente, ma non poi così somigliante ad Achille Lauro. Quel che è sicuro però è l’intrattenimento, poiché da inizio a fine esibizione ha tenuto viva l’attenzione della giuria e dei presenti in studio e da casa.

Non c’è stato sicuramente nella somiglianza e nemmeno vocalmente.

Una cosa è certa, è bello certamente vincere, ma è altrettanto bello divertirsi e sicuramente Roberto Ciufoli l’ha fatto. Al di là del giudizio tecnico della giuria di Tale e Quale Show. Ma cos’hanno detto i giurati dopo la performance nei panni di Achille Lauro. A loro la parola!

Per Giorgio Panariello: “Sembri il divano di un ristorante cinese vestito così. Su Achille Lauro…. è un’altra cosa. Somigli a dottor Spock”. Mentre invece per Alessia Marcuzzi: “Hai perso il tempo ogni tanto, ma me ne frego”. Si passa poi a Gabriele Cirilli, che è stato più clemente e benevolo, rispetto a Cristiano Malgioglio: “Voglio capire che cosa ho visto sentito. Lauro spacca il video, tu l’hai spaccato al contrario. Achille Lauro mi piace perché ama sperimentare”.

Insomma l’Achille Lauro di Roberto Ciufoli non ha colpito!