Che sfida per Simone Annicchiarico che stasera a Tale e Quale imita Tony Renis

Tony Renis è l’esibizione proposta da Simone Annicchiarico stasera a Tale e Quale Show, su Rai 1.

Simone Annicchiarico imita Tony Renis

Gran bella responsabilità stasera per Simone Annicchiarico a Tale e Quale Show Il conduttore, figlio d’arte, ha dovuto celebrare la carriera del noto artista milanese, Tony Renis. Un tuffo nel passato per omaggiare il cantante oggi 86enne.

E con l’esperienza e l’arte di Simone Annicchiarico è stato sicuramente un bello stimolo cimentarsi in un’esibizione come questa! A dimostrarlo anche tutto l’impegno che il concorrente ci ha messo a Tale e Quale Show per portare a casa il miglior responso possibile.

Ma come se l’è cavata stavolta? Dato che conosce molto bene Tony Renis, che l’ha anche chiamato per fargli un in bocca al lupo, Simone Annicchiarico ha sentito sulle sue spalle una grande responsabilità!

L’esibizione a Tale e Quale di Annicchiarico

A Tale e Quale Show Simone Annicchiarico ha dato del suo meglio e cercato di essere quanto più somigliante nella sua esibizione e imitazione di Tony Renis.

I giudici hanno detto cosa pensassero dopo averlo visto sul palco e seguito con attenzione nei minuti della sua performance. Simone ha dato del suo meglio e mentre Malgioglio è stato sempre critico, a Giorgio Panariello è scappata una battuta: “Truccato così sembri Federico Fashion Style”. Affermazioni queste che ovviamente non sono sfuggite al web. Malgioglio invece l’ha subito corretto: “Hai un po’ di Federico Fashion Style, più che Little Tony”.

Insomma il siparietto ha scatenato della grasse risate in studio e l’affermazione di Panariello sul web è diventata virale!