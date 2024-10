A Tale e Quale Show Carmen Di Pietro questa sera ha imitato Alan Sorrenti, ma la giuria cosa avrà pensato? Cristiano Malgioglio è stato come al solito molto diretto: “Finalmente ha smesso di cantare” e si prende le pastiglie.

Tale e Quale, Carmen Di Pietro imita Alan Sorrenti

Personaggio amato della TV italiana, Carmen Di Pietro ha accettato di mettersi in gioco a Tale e Quale Show. Il suo percorso è stato certamente in salita visti i numerosi ultimi posti, ma nonostante questo il suo spirito l’ha portata a non demoralizzarsi e stasera ci ha messo del suo.

Ma sappiamo chi imita stasera Carmen Di Pietro? Nella sesta puntata di Tale e Quale Show l’esibizione prevista per lei è quella di Alan Sorrenti. Dunque un personaggio maschile, altra tegola non da poco.

Come di consueto Carlo Conti ha mostrato lo spassoso video di preparazione, così come la gag di Cristiano Malgioglio che ha scherzato su quello che sarebbe potuto venir fuori da questa performance.

Ed eccoci stasera a scoprirlo insieme. Carmen Di Pietro con coraggio, la sua solita ironia e divertimento si è presentata sul palco di Tale e Quale Show nei panni di Alan Sorrenti. La showgirl non è riuscita a centrare l’esibizione, tanto che Cristiano Malgioglio è stato molto critico.

Malgioglio distrugge l’esibizione: “Finalmente ha smesso di cantare”

Inevitabile il commento della giuria di Tale e Quale Show dopo l’imitazione di Carmen Di Pietro. Nonostante qualche appunto da fare, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi sono stati più morbidi sebbene abbiano fatto alcuni appunti.

La conduttrice infatti ha fatto i complimenti per il trucco quantomeno: “Sei stata brava stasera dai”. Panariello ha ridacchiato: “Il prossimo anno faccio Linea Verde, ma è stata la tua performance migliore”.

Di diverso avviso Cristiano Malgioglio, che è stato piuttosto diretto, come suo solito: “Finalmente ha smesso di cantare perché io non riesco. Io ho le pillole per la pressione e per l’udito, ma anche per la gola. Non mi frega se avevi le protesi. Siccome sono una brava persona, ti incoraggio suggerendo qualche esercizio e te li ho scritti”.

Irremovibile quindi il parere di Malgioglio che non è parso per niente colpito dall’esibizione di Carmen Di Pietro a Tale e Quale Show. E a voi è piaciuta?