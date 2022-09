1 Le avances ricevute da Rocco Siffredi

Rocco Siffredi ha parlato della sua vita matrimoniale in una recente intervista, all’interno della quale ha anche espresso il suo parare in merito a Francesco Totti e Ilary Blasi. Con MOW Magazine, quindi, ha toccato il tema dei tradimenti:

Non voglio giustificarmi: sì, ho tradito e ho avuto anche momenti di dipendenza dal se**o. Ma non è per il tradimento che finisce un matrimonio, lo ripeto, io e mia moglie stiamo insieme da quasi trent’anni. La scappatella è solamente un’avvisaglia, piuttosto cerchiamo di capire perché è successo, se per mancanza di passione, di stimolo, e facendo magari tutt’altro, come ‘divertirsi’ insieme con altre persone.

Il sito Biccy, poi, riporta anche una domanda che è stata posta a Rocco Siffredi: “Ma è mai capitato che una donna o uomo di spettacolo volesse tradire il proprio partner con lei?“. L’attore per adulti ha risposto: “Sì, come no, più da parte degli uomini devo dire. Allora mi sono fatto una risata, significa che c’è stima anche da parte del mondo dello spettacolo. In fondo abbiamo lavorato duro, no?“. A questo punto gli è stato chiesto anche un nome. Lui, però, non lo ha dato direttamente ma ha fornito un indizio: “Posso dire che una di loro è diventata famosa perché è stata la compagna di un attore di Hollywood“.

Il nome che è stato proposto dalla rivista è stato quello di Elisabetta Canalis. Ovviamente non sappiamo se si tratta davvero di lei. Si tratta solamente di indiscrezioni e di rumor, una semplice ipotesi in questo caso.