1 L’annuncio di Rosa Di Grazia

Sono ormai settimane che il web si chiede cosa sia accaduto tra Rosa Di Grazia e Deddy. Come sappiamo i due si sono conosciuti ed innamorati ad Amici 20, dando così il via ad una bellissima storia d’amore. La ballerina e il cantante sembravano essere complici ed in sintonia, e in molti si aspettavano che anche dopo la fine del talent show la loro relazione proseguisse senza intoppi. Tuttavia subito dopo la finale, Deddy e Rosa non si sono mai mostrati insieme, e lo stesso cantante è apparso restio a rispondere alle domande sulla sua fidanzata. Solo qualche giorno fa però, nel corso di un’intervista a Verissimo, l’artista dopo aver visto un video con i momenti più belli con la Di Grazia ha rotto per la prima volta il silenzio, affermando:

“Sicuramente sono stati dei momenti bellissimi, ha reso il mio percorso decisamente più leggero. Nella casetta c’è stato un periodo in cui non avevo l’appoggio di nessuno tranne che il suo. Mi ha reso davvero il percorso molto più bello e leggero. È stato proprio bello“.

Mentre il web si chiede dunque se Rosa Di Grazia e Deddy si siano lasciati, nelle ultime ore a riaccendere le speranze dei fan è stata proprio la ballerina. L’ex allieva di Lorella Cuccarini ha infatti svelato su Twitter che a breve farà un annuncio importante e a quel punto i fan hanno iniziato a sperare che si tratti proprio di Deddy. Queste le parole di Rosa in merito:

“SETTIMANA DECISIVA tra Rosa & Instagram!! RESTATE ATTIVI!! Vi tengo aggiornati!”.

Tuttavia come si evince, sembrerebbe che l’annuncio che Rosa Di Grazia farà non coinvolga in alcun modo Deddy. Come è noto infatti da tempo la ballerina sta riscontrando problemi nell’accedere al suo profilo Instagram, e sembrerebbe dunque che adesso stiano arrivando aggiornamenti su questo fronte. In attesa di saperne di più, rivediamo cosa è accaduto qualche ora fa, quando Deddy ha confessato di avere un solo brutto ricordo della sua esperienza ad Amici.