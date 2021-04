1 Le dichiarazioni di Rosa Di Grazia

Rosa Di Grazia nonostante la sua eliminazione da Amici 20, continua a dividere i telespettatori. Nei giorni scorsi la ballerina ha rilasciato un’intervista a Coming Soon, dove ha affrontato diversi argomenti. Ha parlato del suo percorso nella Scuola, ma anche della storia con Deddy e del suo futuro.

Con tutta onesta Rosa Di Grazia ha ammesso che sentiva dentro di sé che sarebbe uscita da Amici, ma non avrebbe mai immaginato di scontrarsi proprio con il suo fidanzato. Nonostante ciò, però, la ballerina alcun rammarico e si dice soddisfatta di quanto fatto all’interno dell’Accademia, anche se spesso messa alle strette dalla maestra Alessandra Celentano:

“No, assolutamente! Non ho rimpianti. Mi sono sempre mostrata per quella che sono. Rosa è quella che avete visto ad Amici. Sono una persona che “o mi ami o mi odi”, ma almeno sono stata sempre me stessa, dal primo giorno nella scuola. Non è stato facile, forse non sono stata capita fino in fondo. Ho sempre affrontato tutto con forza, ma questo non significa che non abbia una sensibilità”.

Ma non solo, perché sempre a Coming Soon, Rosa Di Grazia ha spiazzato tutti. Secondo il suo punto di vista, infatti, meritava di arrivare fino alla fine del programma: “Si, assolutamente si. Meritavo di andare avanti, non sono un’ipocrita. Tutti sperano e si augurano di arrivare fino alla fine. Io ho avuto le mie soddisfazioni. È la fine di un percorso, ma l’inizio di un altro. Non mollerò sicuramente qui”, ha rivelato Rosa Di Grazia.

Già nei giorni scorsi a TV Sorrisi e Canzoni, Rosa Di Grazia ha parlato del suo futuro. Anche in questa ultima intervista, la ballerina sembra avere le idee piuttosto chiare e vuole imparare il più possibile del suo idolo Elena D’Amario. Ecco le sue parole in merito:

“Non mi privo di nulla, spero che il futuro mi riservi solo cose belle. Spero di vivere di danza. Il mio grande sogno? Diventare una ballerina professionista come Elena D’Amario. Lei è il mio idolo e nella scuola è diventata anche una sorella per me”.

Insomma Rosa Di Grazia non sembra aver timore di nulla e spera di poter replicare lo stesso successo della ballerina che più stima. Riuscirà in questa impresa?

Rosa Di Grazia è ancora molto giovane e ha tutto il tempo per perfezionarsi e migliorare. In bocca al lupo a lei!