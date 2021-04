1 Rosa Di Grazia parla del suo futuro

Tanto criticata, ma nonostante questo è riuscita ad arrivare fino al Serale di Amici 20. Parliamo di Rosa Di Grazia, ballerina molto discussa di quest’ultima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi. La scorsa settimana (il 3 aprile per la precisione) durante la puntata abbiamo assistito alla sua eliminazione. Nonostante tutto, però, la danzatrice si dice intenzionata ad inseguire i suoi sogni e, tra le colonne di TV Sorrisi e Canzoni, ha avuto modo di raccontarsi.

Rosa Di Grazia ha parlato del suo futuro, rivelando che le piacerebbe senza dubbio continuare a lavorare nel piccolo schermo, ma ha parlato anche di un possibile ruolo di velina. Ecco quanto raccolto da Biccy:

“Se vorrei continuare a lavorare in televisione? Assolutamente sì. La velina? È pur sempre danza, ma non è quello a cui aspiro” – ha ammesso Rosa.

A seguire Rosa Di Grazia ha parlato anche del suo punto di riferimento artistico. La ballerina ha ammesso di ispirarsi ad Elena D’Amario, ex grande protagonista del talent show ed ora professionista. Ammirazione nei confronti di Elena che Rosa non ha mai nascosto, come da lei stessa precisato nella lunga intervista:

“Il mio idolo resta Elena D’Amario, un mondo diverso. Il mio idolo è lei, lo è e lo sarà sempre. Ho sempre stimato Elena come ballerina e come persona, il primo giorno quando mi è stato assegnato il banco ho scelto il suo. È stato un onore immenso ritrovarsi in sala con lei. Vederla in tv non rende come vederla esibirsi dal vivo. In questi mesi è diventata come una sorella, un punto di riferimento”.

Dunque oltre ad essere motivo di grande ispirazione, Elena è qualcosa di più per Rosa. Parole queste che sicuramente faranno molto piacere alla D’Amario, che ha sempre cercato di aiutare la Di Grazia durante questi mesi di permanenza nella scuola.

Tra l’altro Rosa Di Grazia, sempre tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni, ha affrontato svariati argomenti. La ballerina ha rivelato chi secondo lei dovrebbe vincere Amici, ma ha detto qualcosa anche sulla sua storia con Deddy…