1 Nuovo amore per Rosa Di Grazia?

Negli ultimi mesi si è a lungo discusso di Rosa Di Grazia. Dopo la fine della relazione con Deddy infatti all’ex protagonista di Amici 20 sono stati attribuiti diversi flirt, che tuttavia non sono mai stati confermati. La stessa ballerina solo qualche giorno fa è stata ospite del nuovo format di Lorella Cuccarini, Dimmi Di Te, e nel corso della chiacchierata ha parlato dei gossip che la riguardano. Ma non solo. Rosa, che attualmente fa parte del corpo di ballo di Alessandra Amoroso, ha fatto intendere di essere single e di non essere alla ricerca dell’amore. Queste le sue dichiarazioni:

“Il gossip si è affezionato a me. Tante cose non sono vere, tante cose si. Però ti devo dire che al giorno d’oggi, il mio cuore è sereno e tranquillo e sta pensando a Rosa e al mio futuro. Se arriva arriva. Io non cerco nulla. La semplicità e la genuinità sono le cose che mi colpiscono di più. Inutili essere ipocriti sull’aspetto fisico, ma vorrei che fosse determinato e genuino. Se arriverà…”.

Adesso però pare che le cose siano cambiate. Pare infatti che Rosa Di Grazia abbia un nuovo fidanzato e a confermarlo c’è una foto che non lascia spazio all’immaginazione. Sui suoi social infatti la ballerina ha condiviso una foto in cui la vediamo mano nella mano con un misterioso ragazzo, di cui vediamo solo il braccio tatuaggio.

Che dunque Rosa abbia ritrovato l’amore? In attesa di ulteriori news, solo pochi giorni fa la Di Grazia è tornata a parlare di Deddy, svelando di averlo incontrato di recente. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.