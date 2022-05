1 Rosa Di Grazia ballerina per Alessandra Amoroso

Vi ricordate di Rosa Di Grazia? La ballerina è stata protagonista dell’edizione numero 20 di Amici, vinta da Giulia Stabile. Nella scuola più famosa d’Italia la danzatrice se era supportata da una fetta di pubblico, ha ricevuto anche tante critiche. In particolar modo ad andare contro di lei la docente di classico, Alessandra Celentano.

È passato un anno da questa esperienza, che ha permesso a Rosa Di Grazia di continuare a studiare danza e migliorarsi. E ora arrivano le prime soddisfazioni. L’ex concorrente di Amici 20, infatti, sarà nel corpo di ballo di Veronica Peparini (ci sarà anche Andreas Muller) per il concerto di Alessandra Amoroso a San Siro, in programma il 13 luglio:

“La scorsa settimana ho incontrato (quasi) tutti i ballerini che faranno parte del corpo di ballo di Tutto Accade a San Siro per comunicar loro l’esito delle audizioni. È stato bellissimo, sarà stupendo! Non vedo (e non vediamo) l’ora!”, ha scritto l’Amoroso tra le storie di Instagram. La storia è stata condivisa anche da Rosa sul proprio profilo social. Allo scatto si aggiungono anche delle parole di grande gioia:

“Finalmente posso dirlo. Ho il cuore pieno di gioia. Non ve lo so spiegare. Un altro sogno che diventa realtà. Non ve lo so spiegare”, ha confessato ancora incredula la Di Grazia, che ha dato appuntamento ai fan a questo imperdibile evento.

La storia Instagram di Alessandra Amoroso, condivisa da Rosa Di Grazia

“Un altro sogno che diventa realtà. Inizia un nuovo viaggio. Ci vediamo a San Siro il 13 luglio con Alessandra Amoroso. Onorata, grata ed emozionata. Non vedo l’ora. Grazie dal profondo del mio cuore”, si legge dal post pubblicato nelle scorse su Instagram da Rosa. Tanti i like e i commenti a questa bellissima notizia e tra essi vediamo anche quello del suo ex compagno d’avventura ad Amici 20, Alessandro Cavallo.

Il post di Rosa Di Grazia

Grande gioia dunque per Rosa Di Grazia che, nei prossimi mesi, si esibirà in uno dei palcoscenici più importanti d’Italia!

