1 La risposta di Rosa Di Grazia ai commenti negativi

Qualche settimana fa la concorrente di Amici è dovuta uscire dal talent dopo una sfida molto sofferta contro il fidanzato Deddy. Il suo percorso, però, all’interno della scuola non è mai stato facile soprattutto per le costanti critiche avanzate dalla maestra Celentano, la quale non la riteneva brava abbastanza. Una volta tornata alla vita di tutti i giorni, poi, ha scoperto che oltre ai moltissimi sostenitori ci sono anche quelli che le danno contro. Proprio oggi, quindi, attraverso varie Stories su Instagram, che vi riportiamo qui sotto, Rosa Di Grazia ha risposto ai commenti negativi.

Tanto per cominciare, quindi, ha voluto ringraziare tutti coloro che la sostengono e che le inviano messaggi d’affetto. Poco dopo, poi, invita gli utenti che le dicono brutte parole a riflettere. Infatti al suo posto potrebbe esserci una persona a loro cara. Come reagirebbero se questa ricevesse offese pesanti? Andiamo, perciò, a vedere cosa ha dichiarato nel dettaglio.

Rosa Di Grazia risponde ai commenti negativi su di lei (parte 2) #Amici20 pic.twitter.com/Xn06HIR7G0 — disagiotv (@disagio_tv) April 14, 2021

Eccomi, buongiorno a tutti, come state? Io sto molto bene. Allora, io ci tenevo a parlare un attimo di una questione. Come ben sapete ricevo tantissimi messaggi di affetto e supporto. Non basterà mai un semplice grazie per ringraziarvi di tutto il supporto. Oltre a questi bellissimi messaggi, però, a Rosa non sfugge nulla. Ho letto anche dei messaggini dove mi si augura la morte. Io vorrei dire che sono una semplice ragazza di vent’anni e non credo di aver fatto nulla di male a nessuno. Se non aver partecipato a un programma per inseguire un mio sogno, ovvero danzare.

Rosa Di Grazia, quindi, ha continuato rivolgendosi direttamente a chi le lascia commenti così negativi e crudeli:

Vorrei ricordare a questa gente, se così si può definire, frustrata dalla vita e infelice, di farsi una lavata di coscienza. Perché magari potevano trovare un proprio figlio, un proprio parente, una persona cara, un cugino o una nipote. Visto che non sono tutti come Rosa, ci tengo a mandare questo messaggio per ragazze che magari si trovano nella stessa situazione, ma sono più fragili. Questa gente lascia il tempo che trova. sorridetegli in faccia.

