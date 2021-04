Le prime parole di Rosa Di Grazia dopo l’eliminazione da Amici 20

2 Lo sfogo di Rosa

Rosa Di Grazia è stata eliminata nel corso della terza puntata del serale di Amici 20. La ballerina fortemente voluta da Lorella Cuccarini ha perso il ballottaggio finale contro il suo fidanzato, il cantante Deddy, in uno scontro tra le lacrime. Il percorso della ballerina all’interno della programma è stato per gran parte caratterizzato dai tanti dissapori con Alessandra Celentano. La maestra ha infatti sempre osteggiato Rosa, sottolineando difetti e poche velleità artistiche.

Al termine della puntata, la Di Grazia è stata intercettata dai microfoni di Witty Tv e si è lasciata andare ad un primo lungo sfogo post-eliminazione. “E’ già da ieri che me l’aspettavo. Quello che non mi aspettavo è di farlo contro Deddy, che è la persona più importante qua dentro – ha dichiarato la ballerina – però magari è stato più gradevole perdere con lui. E’ stato un percorso di alti e bassi, forse sono stata una di quelle più messe in discussione ma ne ho fatto sempre un qualcosa di costruttivo per crescere sempre di più“.

Rosa Di Grazia ha poi fatto un bilancio del suo percorso ad Amici che ha definito, nonostante le tante critiche, il più bello della sua vita. “E’ stato un percorso bellissimo, forse è l’esperienza più bella della mia vita. E’ stato bellissimo, con tutti i bassi che ci sono stati, con tutte le critiche e tutti i giudizi. Sono sempre stata del parere che non si può piacere a tutti, dobbiamo darci prima noi un valore di crederci sempre fino in fondo, qualsiasi cosa accada“.

Nel bene o nel male, Rosa è stata senza ombra di dubbio una delle concorrenti più importanti di questa edizione. Le auguriamo pertanto di continuare a seguire i suoi sogni con tenacia e determinazione.

