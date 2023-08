NEWS

Andrea Sanna | 13 Agosto 2023

Rosalinda Cannavò

L’accusa contro Rosalinda Cannavò

Rosalinda Cannavò si trova nuovamente al centro di attacchi da parte del web. E per un motivo davvero assurdo. L’attrice è attualmente fidanzata con Andrea Zenga, conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Tra loro l’amore non è sbocciato subito, ma pian piano i due si sono avvicinati e, ancora oggi, fanno coppia fissa.

Una storia che, nonostante tutto, però, non sembra convincere tutti. Questo perché alcuni non capiscono come mai non siano ancora convolati a nozze e soprattutto non abbiano deciso di creare una famiglia. Le motivazioni possono essere molteplici e di certo non dovrebbe importarci troppo. Eppure qualcuno la pensa diversamente.

C’è da dire che a proposito di matrimonio e figli a Verissimo Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga erano sembrati piuttosto chiari. L’attrice ha spiegato che per quanto le nozze siano importanti, non crede che per definirsi famiglia sia necessario per forza. Mentre Andrea ha detto di averle regalato già un anello per l’anniversario e poi si vedrà. Sogna di avere una bambina e di costruire un futuro insieme a lei, che reputa la donna giusta: “È un passo che vorremmo fare”.

Tornando a oggi qualcuno l’ha anche criticata andando a giudicare le sue origini del sud (Rosalinda Cannavò è siciliana). Il tutto dopo che l’ex vippona ha postato sui social una dedica romantica per la sua dolce metà.

Tra i commenti raccolti da Rosalinda Cannavò spiccano i seguenti: “Tanto amore dichiarato ma niente figli, strano amore“. Oppure: “Certo ti ha pagato la vacanza, m*rta di fame con la valigia di cartone dal sud“. Insomma delle accuse abbastanza inopportune e fuori luogo, che non hanno però lasciato indifferente la siciliana.

Su Instagram, nelle storie per la precisione, Rosalinda Cannavò ha condiviso i pensieri degli hater e ha poi sbottato:

“Vi rendete conto cosa deve sopportare una persona? Ma vi sembra normale sfottere così? E se una coppia avesse problemi ad averli? Davvero non c’è un limite sui social. Sul fatto che vengo denigrata perché sono nata nel sud Italia non lo commento perché si commenta da solo. Peccato che il nostro cibo, il nostro essere generosi con il prossimo, e la nostra terra la amate quando venite in vacanza”.