Andrea Sanna | 13 Agosto 2023

Temptation Island, la rivelazione di Francesca

Terminato Temptation Island l’attenzione è tutta rivolta ai fidanzati e alle fidanzate che hanno preso parte al programma, così come ad alcuni tentatori e tentatrici. I fan della trasmissione sono curiosi di scoprire come vanno le cose per loro e conoscerli meglio attraverso tante curiosità da confermare o smentire. Molti di loro si stanno mettendo in gioco proprio sui social network, rispondendo alle richieste dei propri sostenitori.

In vena di rispondere alle domanda dei fan, nelle scorse ore Francesca Sorrentino ha aperto il box delle domande su Instagram. L’ex protagonista di Temptation Island ha partecipato al reality in coppia con Manuel Maura per poi lasciarsi al falò di confronto. A programma finito tanti telespettatori hanno mostrato supporto alla ragazza e così in vena di confidenze ha voluto aprirsi alle loro curiosità.

Qualcuno ha chiesto a Francesca di Temptation Island se ha o meno rifatto il seno. Con molta serenità lei ha risposto quanto segue: “Sì… spero mistero risolto”. Insomma i dubbi di alcuni utenti con questa spiegazione sembrano essere ora sfumati. La Sorrentino ha ammesso di essere ricorsa alla chirurgia estetica, senza troppi problemi e senza farne di certo un tabù come spesso accade in questi casi.

La storia Instagram di Francesca Sorrentino di Temptation Island

Nel corso della chiacchierata con i follower, tra l’altro, Francesca Sorrentino ha parlato anche del video registrato di recente insieme a Perla Vatiero. Secondo molti pareva essere una frecciatina indirizzata a Mirko Brunetti e la tentatrice Greta Rossetti. In realtà le cose starebbero diversamente, come spiegato dalla stessa Francesca Sorrentino.

Infine a un misterioso Manuel che vorrebbe conoscere l’ex volto di Temptation Island, ha risposto invece in maniera piuttosto ironica.

