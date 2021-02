1 Rosalinda Cannavò: la prima notte con Zenga

È una delle ultime eliminate dal GF Vip e ha fatto piuttosto discutere i telespettatori dal suo ingresso in Casa, ma anche dopo la sua uscita per alcune scelte fatte. Rosalinda Cannavò ieri è stata ospite della pagina ufficiale di Chi Magazine per un’intervista. Qui ha affrontato svariati argomenti insieme a Gabriele Parpiglia.

Tra i tanti temi posti sul tavolo, il rapporto nato abbastanza velocemente, tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Per due mesi (parliamo di dicembre e gennaio) i due non si sono troppo calcolati in Casa, forse per timidezza. Poi da febbraio in poi qualcosa sembra essere cambiato e in pochi giorni sono passati dall’ignorarsi completamente a fare coppia fissa.

Sono stati distanti per una settimana, a causa dell’eliminazione di lui, ma ora Rosalinda Cannavò può trascorrere il suo tempo, lontano dalle telecamere, insieme ad Andrea Zenga e capire se tra loro può o meno esserci un futuro. Intanto i Direct degli ex gieffini è stato preso d’assalto da alcuni fan, curiosi di sapere cosa è successo tra loro la prima notte lontani dalle telecamere. A porgere questa domanda a Rosalinda è stato anche Parpiglia proprio all’inizio della diretta. Con una risata la Cannavò ha risposto, come gentilmente raccolto da BlogTivvù:

“Se abbiamo consumato questa notte? La domanda che più ci hanno fatto. Diciamo che siamo in camera insieme, ecco. Andrea, aiutami… ho detto che siamo in camera insieme, quindi… è stata una bella notte, sì. Già i miei genitori, poverini, li ho sconvolti. Se provo amore? Vedremo… potrebbe! Ci sono tutti i presupposti”.

Rosalinda Cannavò è parsa enigmatica e ha lasciato libera interpretazione delle sue parole. Ora vuole pensare a sé stessa e a conoscere meglio Andrea Zenga. Come proseguirà tra loro? Adesso hanno tutto il tempo di scoprirsi e capire se tra loro è o no vero amore! Vi piace questa neo coppia?