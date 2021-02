Chi è Adua Del Vesco? Età, altezza, fidanzato, film e Instagram

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Adua Del Vesco, dall’età, all’altezza, al fidanzato, ai film, a dove poterla seguire su Instagram.

Chi è Adua Del Vesco

Nome e Cognome: Rosalinda Cannavò (in arte Adua Del Vesco)

Data di nascita: 26 novembre 1992

Luogo di Nascita: Messina

Età: 27 anni

Altezza: 1,73 m

Peso: 57 kg

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: attrice

Fidanzato: Adua ha attualmente un fidanzato

Figli: Adua non ha figli

Tatuaggi: non sembrerebbe avere tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @adua.del.vesco

Biografia, età e altezza

Adua Del Vesco, il cui vero nome è Rosalinda Cannavò, nasce a Messina il 26 novembre 1992. La sua età dunque è di 27 anni, mentre la sua altezza è pari a 1,73 m. Della sua vita privata sappiamo che la giovane attrice ha trascorso l’infanzia nella sua città natale, insieme ai suoi genitori.

A soli 16 anni si avvicina poi al mondo dello spettacolo, e per coltivare questa sua passione decide di lasciare casa e di trasferirsi a Roma, dove dopo il diploma decide di frequentare alcuni corsi di teatro e di dizione per migliorare nella recitazione. Contemporaneamente Adua decide di iniziare anche l’Università, iscrivendosi alla facoltà di Teologia.

Il periodo dell’anoressia

Della vita privata della Del Vesco sappiamo anche che in passato ha sofferto anche di anoressia. La confessione choc è arrivata lo scorso anno durante un’ospitata a Verissimo, durante la quale l’attrice ha raccontato tutto quello che le è accaduto, portando alla luce quello che è stato forse il momento più buio e difficile della sua vita. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Sono arrivata a pesare 32-34 chili. Ho rischiato la vita perché gli organi potevano smettere di funzionare da un momento all’altro, però non mi rendevo conto di quello che stavo rischiando. Anche perché forse morire era la mia volontà in quel momento. Passavo le mie giornate a letto a guardare il soffitto, non riuscivo a fare niente. Provavo la sensazione di morire da un momento all’altro. Sono caduta in una profonda depressione che mi ha portato a questo. Sono stati i miei genitori a farmi capire che stavo molto male, io negavo. Quando l’ho fatto ho chiesto aiuto e ho trovato una struttura in Sicilia”.

Ma cosa ha portato Adua Del Vesco ad un simile barato? L’attrice svela anche questo:

“Cercavo una perfezione estetica che non esiste e che mi stava portando alla morte. Poi, ero molto insicura e volevo assomigliare a molte ragazze che si vedono sui social, che sono tremendamente magre ma non sono sane. Questa malattia ti cambia tantissimo e ti fa diventare una persona che non sei. Ero priva di sentimenti. Se vedevo mia madre piangere non provavo niente, ero diventata egoista e mi interessava solo di me stessa. Però questa esperienza mi ha reso una donna più forte e matura”.

Ad oggi però Adua Del Vesco sta bene ed è più in forma che mai. Scopriamo quindi tutto quello che c’è da sapere sulla sua sfera sentimentale.

Adua Del Vesco fidanzato e vita privata

In molti si chiedono se Adua Del Vesco abbia un fidanzato. Ebbene, il suo nome è Julian Condor e i due si conoscono da molto tempo. Trattasi del primo amore di Adua e nonostante i molti tira e molla, la coppia è sempre stata molto unita. “Nella mia vita c’è qualcuno”, aveva rivelato la Del Vesco durante un’ospitata a Verissimo nel 2019. “È una persona che in realtà c’è sempre stata. Mi ha aspettato per tanti anni e mi è stata vicino quando pesavo 34 chili: se non è amore questo non so cosa possa esserlo”.

Adua Del Vesco è stata fidanzata anche con Massimiliano Morra. Tuttavia la loro relazione non è durata molto a causa dell’eccessiva gelosia dell’attore. Ciò nonostante in un’intervista Morra ha affermato di essere rimasto in buoni rapporti con la Del Vesco, e pare che il passato sia stato lasciato alle spalle. In seguito però, durante una diretta del Grande Fratello VIP, Massimiliano Morra ha confessato di non essere mai stato fidanzato con Adua Del Vesco e che è stata tutta una montatura di cui ne apprenderemo di più nei paragrafi a seguire.

Adua Del Vesco e Gabriel Garko

Successivamente nel 2015 Adua ha iniziato una chiacchieratissima storia con Gabriel Garko. I due si sono incontrati per la prima vola sul set della fiction Non è stato mio figlio. Data la loro differenza di età, la relazione è stata per mesi sulla bocca di tutti, ed era sembrato che le cose tra i due andassero a meraviglia, al punto che si è addirittura parlato di matrimonio.

Ciò nonostante nel 2018 la relazione tra Adua Del Vesco e Gabriel Garko è improvvisamente giunta al capolinea, ma pare che anche in questo caso i due siano rimasti in contatto. La stessa attrice infatti a Verissimo ha raccontato che durante la malattia proprio Garko le è stato a lungo vicino, nonostante la storia fosse già conclusa. Queste le parole di Adua su Gabriel:

“Quando ho iniziato a stare male, Gabriel mi è stato accanto anche se c’eravamo già lasciati. La nostra storia è finita per vari motivi. Ci siamo resi conto che non era una relazione che poteva andare avanti anche per la differenza d’età. Però nel mio percorso ho trovato altri che hanno capito in pieno quello che avevo dentro e quello che stavo passando e non mi hanno giudicata, nonostante fossi molto aggressiva e scontrosa. Hanno visto oltre, sono riusciti a leggere la mia anima”.

Il coming out di Gabriel Garko

Ma è durante una puntata del Grande Fratello VIP che scopriamo la verità: Gabriel Garko e Adua Del Vesco non sono mai stati fidanzati. L’attore fa coming out e spiega:

“Abbiamo vissuto una bella favola e la vivrei mille volte. Ma era una favola. Ora però vorrei vivere la mia vita. Con te come amica e come è sempre stato. Esiste un’altra favola che ho vissuto da solo e che tanti chiamano ‘il segreto di Pulcinella’. Il problema non è svelare il segreto, perché ormai è il segreto di Pulcinella, ma vorrei avere la possibilità di svelare perché è stato un segreto. La verità scavalcherà ogni segnale di omertà”.

Scopriamo a questo punto quello che c’è da sapere sulla carriera dell’attrice.

Carriera e film

La carriera di Adua Del Vesco comincia quando l’attrice ha soltanto 16 anni. Il vero debutto sul piccolo schermo però arriva solo nel 2012, quando entra a far parte del cast della terza stagione dell’amatissima fiction di Canale 5 L’Onore e il Rispetto. Tuttavia Adua decide di adottare un nome d’arte, e lo pseudonimo scelto deriva da una delle protagoniste della miniserie I Colori della Vita, andata in onda nel 2005.

Nel 2014 arriva il debutto sul grande schermo, quando partecipa al film di Carlo Vanzina Sapore di Te. Sempre nello stesso anno la Del Vesco torna in tv, prendendo parte a diverse fiction Mediaset di grande successo, tra cui Il Peccato e la Vergogna, Rodolfo Valentino, La Leggenda e Furore – Il vento della speranza.

Successivamente Adua Del Vesco è nel cast delle fiction Non è Stato Mio Figlio, con Gabriel Garko e il suo ex fidanzato Massimiliano Morra, e Il Bello delle Donne…Alcuni Anni Dopo. A luglio 2016 torna invece sul set per girare la seconda stagione di Furore.

Nel 2018 torna al cinema interpretando una giovane Veronica Lario nel film Loro di Paolo Sorrentino. A settembre 2020 per Adua arriva una nuova opportunità televisiva: il Grande Fratello Vip 5.

Vediamo ora dove è possibile seguire Adua Del Vesco su Instagram.

Dove seguirla su Instagram

Tutti coloro che volessero rimanere in contatto con Adua Del Vesco hanno la possibilità di seguire l’attrice tramite la sua pagina ufficiale Instagram. L’ex volto di Furore vanta sul noto social ben oltre 117 mila follower e di sicuro nelle prossime settimane la sua popolarità accrescerà sempre di più.

Solo qualche ora fa Adua ha condiviso con i fan i suoi ultimi pensieri prima di iniziare la reclusione al Grande Fratello Vip 5. Ecco cosa ha svelato in merito:

“ULTIMO POST prima del Grande Fratello Vip. Inizia un nuovo percorso. È qui che mostrerò finalmente la vera parte di me, pregi, difetti, momenti di sconforto e di gioia. Ma soprattutto la mia rinascita. Ad oggi libera da legami poco sani, libera dai pregiudizi della gente. Io e il mio amore incondizionato verso la persona che sono. Pronta a cogliere il meglio da ogni mio compagno di viaggio e, perché no, che sia per me fonte di ispirazione o insegnamento, e allo stesso tempo pronta a regalare la mia storia a chi come me ha passato momenti bui e ne è uscito vittorioso, o a chi pensa di non farcela perché non vede l’immensa forza che in realtà tutti possediamo dentro. Vi voglio bene”

Scopriamo di più in merito alla sua partecipazione al reality di Canale 5.

Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip 5

Il Grande Fratello Vip 5 ha debuttato lunedì 14 settembre su Canale 5. Per la seconda volta di seguito alla conduzione troviamo Alfonso Signorini, che dopo le difficoltà dei mesi scorsi è pronto a rimettersi nuovamente in gioco. 21 saranno i concorrenti che stavolta si mettono alla prova con questa nuova esperienza e tra essi c’è anche Adua Del Vesco. Ma perché l’attrice ha deciso di partecipare al programma? Ecco cosa svela lei a Tv Sorrisi & Canzoni:

“Spero di essere un supporto per molte persone e dare loro una speranza di rinascita. Nella casa mi mancheranno il cellulare e la tecnologia, e della convivenza mi spaventa il dover stare nel disordine. Perché voglio vincere? Credo di essere un modello completamente diverso da quelli che si vedono oggi”.

Già prima di entrare nella casa, abbiamo saputo, tramite il settimanale Chi infatti, come tra Adua e Massimiliano Morra ci siano delle tensioni in corso, nonostante sembrasse che tra i due le cose fossero chiarite. Queste le dichiarazioni del conduttore del Grande Fratello Vip 5:

“La casa si prospetta come una polveriera. C’è persino qualcuno che già ai casting ha fatto il nome di una persona che non voleva incontrare, ma neanche per caso. Ed è nel cast. È Adua Del Vesco e ce l’ha con Massimiliano Morra. Vedremo“.

Aresgate

Una volta entrati nella casa, con il passare dei giorni i due ex-fidanzati hanno avuto modo di confrontarsi e chiarirsi. Durante le conversazioni è emerso dell’esistenza di una presunta setta, legata all’agenzia Ares e conosciuta anche da Donna Pamela, che avrebbe allontanato la Del Vesco da Morra, quando quest’ultimo è stato vittima di un incidente. L’attrice si è lasciata andare anche ad un lungo sfogo riguardo alla morte dell’amico Teodosio Losito, parlando di istigazione al suicidio. Fuori dalla casa scoppia l’Aresgate.

Nel frattempo, la settimana successiva al coming out di Gabriel Garko, parlando con Matilde Brandi e Dayane Mello, Adua sembra fare outing a Morra. Il tutto è poi emerso nel corso della puntata del GF Vip. La Del Vesco ha negato di aver detto quelle frasi, ma è stata smentita prima da Dayane, poi da Tommaso Zorzi.

In seguito, Adua ha ammesso l’errore, chiedendo scusa, ma è afflitta dai sensi di colpa. Così che la Del Vesco ha chiesto di abbandonare la Casa e poi è stata invitata a seguire il consiglio di Matilde Brandi, non prima però di aver dato contro alla showgirl e Dayane.

Adua ha cercato un chiarimento anche con Tommaso Zorzi ma lui l’ha ignorata. Durante la puntata del 5 ottobre, la Del Vesco ha ammesso che la storia tra lei e Massimiliano era finta. Ha avuto l’ennesimo scontro con Zorzi, proseguito poi nella notte e in giornata, quando hanno addirittura minacciato di querelarsi a vicenda. Intanto anche gli altri inquilini della casa hanno dato contro all’attrice.

Sempre in merito a questa storia è spuntato un altro gossip intorno all’attrice. Alcune fonti riportano che Adua abbia avuto, in passato, una relazione con una donna. Cosa ci sarà di vero? Intanto in merito alla lite tra la Del Vesco e Zorzi, ha detto la sua Alfonso Signorini. In seguito poi Adua ha ammesso le sue colpe e chiesto scusa a Zorzi.

Vediamo insieme i nomi degli altri concorrenti del Grande Fratello VIP 5.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 5

Oltre ad Adua Del Vesco a partecipare al Grande Fratello Vip 5 ci sono altri 20 concorrenti.

Ecco di chi si tratta:

Come se la caverà Adua Del Vesco all’interno della casa? Non resta che attendere per scoprirlo.

Il percorso di Adua del Vesco al Grande Fratello VIP 5

Aresgate a parte e il chiacchierato rapporto con Massimiliano Morra, Adua del Vesco ha instaurato alcune amicizie all’interno della casa. Oltre a Matilde Brandi, a legare particolarmente con l’attrice è stata anche Dayane Mello. Le due concorrenti del reality sono state protagoniste di un bacio che ha infiammato il web e non mancano occasione di scambiarsi attenzioni.

Settimana 5

Intanto durante la puntata di venerdì 16 ottobre, Adua ha rilasciato delle scioccanti rivelazioni sul suo passato e ha dato il consenso ad Alfonso Signorini di mostrare le foto di quando pesava appena 32 kg.

Settimana 6

Alcuni utenti del web sostengono come Adua abbia confidato di avere un ritardo e chiesto un test di gravidanza. Quasi certamente si tratterà soltanto di un po’ di stress. In puntata, poi, Rosalinda ha confermato la sua verità, ovvero di non essere incinta, ma solo fortemente sotto pressione.

Settimana 7

Dopo la puntata di lunedì 26, Adua è stata protagonista di un incidente domestico. Fortunatamente nulla di grave. L’attrice ha commesso anche una gaffe, diventata virale sui social: ha grattugiato un limone….finto! Sempre nel corso della settimana, Adua Del Vesco si è confidata con Dayane e ha dichiarato di non sentirsi parte del gruppo della stanza arancione. La giovane ha deciso di prendere le distanze dalle teoria di Matilde ed Elisabetta.

La notte di Halloween è stata davvero divertente nella Casa. Adua e Dayane sono state tra le protagoniste. La modella ha confessato all’attrice di essere innamorata di lei. Ma è colpa dell’alcol? Quasi certamente sì, dato che Adua è fidanzata!

Settimana 8

Adua non sopporta più la Contessa De Blanck. Non solo le ha ricambiato la nomination, ma si è anche sfogata con alcune sue compagne. Patrizia inizia a perdere consensi? Le due sono state anche protagoniste di una lite e Enock per difendere l’attrice si è beccato due schiaffi dalla Contessa.

Nel mentre Dayane e Adua sono state protagoniste di uno scherzo hot ai danni di Brosio e hanno inscenato una finta lite con Stefania e Tommaso.

Settimana 9

La vicinanza di Dayane ha scatenato, dopo quanto emerso in puntata, dei ripensamenti in Adua, timorosa di ciò che si potrebbe percepire fuori il loro rapporto.

Ad incentivare e mandare ancor di più in crisi la Del Vesco sono stati alcuni compagni d’avventura che l’hanno messa in guardia dalla Mello. Nonostante una prima discussione iniziale, le due hanno poi chiarito definitivamente. Intanto Adua ha parlato anche di Tommaso Zorzi. Lo staff di quest’ultimo ha creato un meme sull’attrice, ispirandosi a Gossip Girl!

Durante la puntata di venerdì 13 Rosalinda ha avuto modo di ricevere una video chiamata dalla sorella e dalla mamma. La giovane attrice si domanda però che fine abbia fatto il fidanzato Julian, tanto che anche Dayane ha fatto un appello.

Proprio con Dayane, Adua ha avuto uno scontro, risolto poi nella mattinata del 16 novembre con un abbraccio.

Settimana 10

Adua ha avuto una discussione dopo la puntata con la Contessa De Blanck, che l’ha attaccata per averla nominata. Momento che ha coinvolto anche Giulia Salemi.

Rosalinda ha offerto del gelato a Patrizia, che invece ha rifiutato in malo modo. Intanto Adua ha iniziato ad avere alcuni dubbi sul suo fidanzato e sta riflettendo sul suo futuro. Ma non solo preoccupazioni. Ad incentivare ancor di più la sua poca serenità è il gossip lanciato da Giacomo Urtis.

La Cannavò e Dayane hanno ricevuto un bellissimo aereo dai propri fan: “Rosmello insieme è più bello”.

Rosalinda si è detta molto preoccupata per non aver ricevuto notizie dal suo fidanzato Giuliano e ha iniziato ad insinuare alcuni dubbi. Lui ha risposto con un video su Instagram e ha rilasciato un’intervista a Casa Chi, dove ha parlato del rapporto tra Adua e Dayane.

Proprio Dayane e Rosalinda sono finite insieme al televoto con Francesco e la Contessa. Le due sono anche state protagoniste di una lite accesa, conclusasi tra coccole e abbracci.

Intanto da fuori Massimiliano, durante una diretta nel profilo Chi, ha riservato parole non piacevoli nei confronti di Rosalinda. Morra si è detto deluso da lei. Chissà come reagirà l’attrice!

Nel mentre di conoscere come deciderà di replicare, l’attrice ha parlato con la sua amica Dayane dell’atteggiamento di Francesco Oppini nei confronti di Tommaso Zorzi.

Settimana 11

Rosalinda ha festeggiato il suo compleanno in casa. Dayane ha organizzato una bella festa per lei con la complicità degli altri vipponi. Ha ricevuto anche uno spogliarello dai ragazzi. Intanto sempre la Mello ha voluto mettere in guardia la sua amica da Stefania, che nel mentre ha sollevato dubbi su entrambe.

La Cannavò ha avuto modo di parlare con Tommaso e Francesco e chiarire con entrambi. Durante la settimana Rosalinda ha avuto modo di imitare Elisabetta Gregoraci, ma ha sollevato qualche polemica sui social.

Dayane ha confidato a Rosalinda di voler abbandonare. Queste dichiarazioni hanno gettato nello sconforto la Cannavò, la quale ha dubitato anche sul suo futuro nel programma. Le due sono sempre più unite.

Settimana 12

Nel corso della settimana Rosalinda ha difeso Giulia, dopo gli attacchi di Elisabetta Gregoraci. Le due hanno poi litigato e solo in un secondo momento hanno chiarito.

Intanto Elisabetta Gregoraci ha insinuato in Andrea dubbi su alcuni commenti di Dayane e Rosalinda sulla sua fidanzata. Peccato però che poi nel confronto con la Cannavò, Zelletta non ha rivelato chi le abbia riferito queste cose. Rosalinda ha comunque negato di aver parlato di Natalia. Alcuni utenti del web hanno scovato una frase pronunciata da Rosalinda e alcuni ne chiedono la squalifica.

Dopo la puntata di venerdì 4 dicembre, Rosalinda ha avuto l’ennesima incomprensione con Stefania. L’attrice è stata difesa da Giulia e Dayane. È previsto per le prossime puntate, l’ingresso di Mario Ermito, che in passato ha lavorato con la Cannavò.

Settimana 13

Durante la puntata di lunedì c’è stato uno scontro tra Rosalinda e Stefania. Le due hanno poi chiarito e deciso di mettere da parte le incomprensioni.

Selvaggia ha difeso Stefania e ha nutrito dei dubbi su Rosalinda, così come Andrea, ma anche sul rapporto tra l’attrice e Dayane. Insieme a Dayane, la Cannavò ha ricevuto un bellissimo aereo dai fan.

In linea di massima è stata una settima in cui Rosalinda ha avuto modo di risolvere le incomprensioni con Stefania. L’ingresso di Sonia che si è avvicinata a Dayane, ha suscitato in lei non poca gelosia! Sul web intanto impazzano i video di Adua Del Vesco mentre parla nel sonno.

Settimana 14

Adua ha confessato di sentirsi trascurata da Dayane, questo ha provocato diverse discussioni tra le due gieffine. Tra l’altro Rosalinda ha ammesso la gelosia nei confronti della Mello e ha ammesso che in certo senso è innamorata di lei.

Nel corso della settimana, durante la diretta Cristiano ha rivelato cosa è successo nel magazzino tra Dayane e Rosalinda.

Proprio Rosalinda è andata spesso in crisi e ha manifestato dei dubbi sul suo futuro con il fidanzato Giuliano. Una frase di Dayane nei confronti della Cannavò ha fatto infuriare il web. Le due poi si sono chiarite.

Settimana 15

Sempre più in crisi, Rosalinda si è confidata con Mario e ha espresso le sue incertezze su Giuliano. Deve capire se lo ama o meno. Intanto durante la puntata del lunedì (dove ha indossato un abito già visto alla Gregoraci) la Cannavò ha manifestato del fastidio nel confronti di Sonia, che le ha risposto male poche ore prima della puntata. Questo ha portato l’attrice a nominare la coinquilina che l’ha presa tantissimo.

Sonia è stata davvero molto dura nei confronti di Rosalinda e ha detto delle frasi molto forti. Dayane Mello che ha un legame molto forte con la Cannavò si è trovata divisa tra due fuochi e non ha ben compreso il perché di questa scelta da parte della sua amica. Questo cambio d’atteggiamento da parte di Dayane, che si è allontanata da Rosalinda, ha portato entrambe a vivere giorni molto complicati, fino a che Adua ha deciso di fare un primo passo.

Le due si sono confrontate in cucina, ma non è granché bastato. Rosalinda allora ha optato per una lettera, che ha ristabilito in loro la pace. Le due hanno messo un punto alle incomprensioni con un bacio molto intenso durante la vigilia di Natale. Proprio nel giorno più importante dell’anno dove si festeggia la nascita di Gesù, i vipponi hanno ricevuto dei video e regali dai parenti. Rosalinda però non ha avuto alcuna clip dal suo fidanzato, ma solo dalla sua famiglia. Il regalo, invece, benché sia stato apprezzato all’inizio, ha portato la giovane a riflettere sul suo futuro.

Intanto Sonia è tornata alla carica contro Adua Del Vesco. Mentre quest’ultima raccontava la violenza subita all’età di 12 anni, la Lorenzini minimizzava, tanto da scatenare l’ennesima bufera tra gli utenti che ne chiedono la squalifica.

Settimana 16

Dopo giorni di silenzio, Giuliano ha espresso il suo punto di vista su Rosalinda, che continua a manifestare perplessità.

Le continue incomprensioni tra Dayane e Rosalinda, hanno portato a mettere a rischio e in crisi il loro rapporto. Nel momento in cui però le due sono state divise dal cucurio, hanno sentito la mancanza l’una dell’altra.

Intanto da fuori Sonia ha rivelato cosa è successo tra le due la notte del 27 dicembre. Per l’ennesima volta una frase pronunciata da Dayane nei confronti di Rosalinda ha creato una bufera sui social.

Tra le Rosmello, comunque, nonostante gli alti e bassi, è ritornato il sereno. Continuano invece i dubbi sul fidanzato Giuliano. Infine, durante questa settimana i fan del programma si sono incuriositi nello scoprire il prezzo del pigiama indossato da Adua Del Vesco.

Settimana 17 e 18

Il fidanzato di Rosalinda le ha fatto una sorpresa, mandandole un video (criticato ironicamente da Tommaso), ma quest’ultima ha continuato a manifestare non pochi dubbi su di lui e sul loro futuro. Sempre Tommaso ha anche dato un consiglio alla Cannavò a proposito di questo.

Giulia non ha gradito alcuni atteggiamenti di Pierpaolo e Rosalinda. Tommaso ha difeso l’attrice. Dalla sua parte anche Dayane.

Intanto a Pomeriggio 5 l’ex collega di Rosalinda, Raffaella Di Caprio ha lanciato dure accuse contro di lei.

Settimana 19

Rosalinda ha continuato ad essere molto titubante sul suo futuro con Giuliano e le sue sensazioni si sono rivelate non troppo buone. Tramite una chiamata dei genitori ha scoperto infatti che il suo fidanzato non si fa sentire con loro da mesi e ha rilasciato esternazioni molto importanti. La gieffina ha manifestato non pochi dubbi e si è confidata con i suoi compagni.

La vicinanza di Tommaso a Rosalinda ha sollevato qualche perplessità in Dayane.

Sempre in settimana Dayane e Rosalinda hanno avuto una discussione, fortunatamente rientrata con un chiarimento. Le due sono sempre più unite e complici. Tra l’altro proprio Rosalinda ha rivelato a Dayane di aver fatto un sogno erotico su di lei.

Settimana 20

Anche ad inizio di questa nuova settimana Rosalinda, in confidenza con Dayane, ha detto che Giuliano non è convinta possa far parte ancora del suo futuro. Sebbene tra i due ci sia stato un confronto, non si è detta sicura, anzi ha messo un freno alla loro storia.

Grande amante del GF Vip, Elettra Lamborghini ha confessato di essere attratta da Rosalinda. Complimento che ha molto lusingato la Cannavò.

Intanto il legame tra Rosalinda e Dayane è sempre più solido. Per la puntata del 29 gennaio ha incontrato sua sorella, che le ha fatto capire quanto la sua scelta e i dubbi su Giuliano non siano così sbagliati. Proprio quest’ultimo pare non aver avuto una bella reazione dopo quanto accaduto durante il loro incontro.

Una frase di Giulia su Rosalinda non è piaciuta agli utenti del web.

Settimana 21

Dopo l’incontro tra Andrea e il fratello Nicolò, Rosalinda ha scritto una lettera al coinquilino. In Casa credono che i due si piacciano, ma la ragazza ha precisato che tra loro può esserci solo un’amicizia. Infatti, proprio per questo, hanno fatto uno scherzo a Tommaso e Stefania, facendo credere che Zenga abbia risposto, ma in realtà si tratta di un bigliettino finto.

La morte del fratello di Dayane ha scosso tantissimo Rosalinda, la persona più vicina a lei in Casa. È stata proprio la Cannavò a trovare in confessionale la Mello in lacrime ed è stata insieme a lei durante la veglia funebre. L’attrice si è presa cura di lei e oltre a fare qualcosa per tirarla su di morale, le ha scritto una commovente lettera. Tra l’altro le due hanno ricevuto alcuni aerei di supporto da parte dei fan.

Settimana 22

