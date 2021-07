1 La replica di Rosalinda Cannavò

In queste ore a finire al centro della polemica è stata Rosalinda Cannavò. Nel corso di una recente intervista infatti l’ex gieffina ha ammesso di essere stata baciata da Dayane Mello nel corso di uno shooting che le ha viste protagoniste poche settimane fa. A quel punto il web si è letteralmente scatenato e l’attrice, così come la modella, ha ricevuto numerose offese e minacce. Per questo motivo con una serie di Instagram Stories Rosalinda ha deciso di fare chiarezza, replicando per la prima volta alla polemica. La Cannavò ha ammesso di non aver mai usato determinati termini e ha voluto dare la sua versione. Queste le sue dichiarazioni:

“Mi sono trattenuta fino a questo momento, ma adesso non ce la faccio più. Non lo faccio per giustificarmi, perché non devo giustificarmi con nessuno. Ma ho ricevuto insulti e minacce di morte, e le hanno ricevute anche persone alle quali io voglio molto bene, tra cui anche Dayane. Hanno messo nella mia bocca delle parole che io non ho mai detto. Dalla mia bocca non è mai uscita la parola “molestia”. Io a Dayane voglio bene, abbiamo un rapporto di amicizia incredibile e non sarete di certo voi, che mettete nella mia bocca parole che non ho detto, a rovinare l’amicizia”.

Nel mentre anche Dayane Mello ha parlato per la prima volta del bacio dato a Rosalinda Cannavò, facendo un lungo sfogo e attaccando coloro che usano il suo nome per fare gossip. A quel punto l’attrice è nuovamente intervenuta e replicando alle parole di Dayane ha aggiunto:

“Rimango sempre più sconvolta del fatto che per l’ennesima volta ho cercato di tutelare le persone alle quali io voglio bene. E cosa ricevo? Frecciatine. Non ho bisogno di far parlare di me attraverso nessuno, anche perché non vivo di questo, ma di affetto vero, che so di meritare. Ho fatto un reality e non posso pretendere che un giornalista non mi faccia una domanda. E a domanda rispondo con onestà, nel rispetto di chi mi segue. Con questo chiudo l’argomento, promettendomi che mi impegnerò a circondarmi di persone che il bene lo dimostrano con i fatti”.

Cosa accadrà a questo punto tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello? In attesa di scoprirlo rileggiamo le parole della modella.