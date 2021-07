1 La confessione di Rosalinda Cannavò

Sono passati alcuni mesi ormai da quando il Grande Fratello Vip 5 è giunto al termine, ma alcuni degli ex concorrenti sono ancora al centro dell’attenzione mediatica. In particolare a far discutere il web sono Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, il cui rapporto è stato spesso oggetto di discussione sui social. Come è noto all’interno del reality l’attrice e la modella hanno legato particolarmente, al punto che i fan più accaniti speravano che tra le due potesse nascere qualcosa in più della semplice amicizia. A un tratto però proprio la Mello ha ammesso di provare un sentimento per la Cannavò, che nel mentre a quel punto ha fatto un passo indietro. Il rapporto altalenante di Dayane e Rosalinda, specie durante gli ultimi giorni di gioco, sembrava dunque essersi compromesso, anche per via dell’amore nato tra l’attrice e Andrea Zenga.

Tuttavia dopo la fine del programma, le due amiche hanno avuto modo di avere un confronto e hanno così ripreso i rapporti. A oggi dunque Rosalinda Cannavò e Dayane Mello sono tornate a essere unite, e solo qualche giorno fa sono state protagoniste di uno shooting. Adesso a sorpresa, nel corso di un’intervista per il nuovo numero del settimanale Chi, l’attrice ha svelato che proprio in quell’occasione la modella le avrebbe dato un bacio a stampo, scatenando la sua reazione. Queste le dichiarazioni di Rosalinda, riportate gentilmente da Isa&Chia:

“Voglio essere onesta. Poco tempo fa ho visto Dayane per uno shooting. C’è stato un momento in cui mi ha dato un bacio a stampo fortissimo, un po’ come succedeva nella Casa del Grande Fratello Vip. Io mi sono irrigidita. Voglio bene a Dayane, ma non voglio illudere nessuno. Non c’è alcuna storia, c’è solo una bella amicizia. Nient’altro… almeno da parte mia è così”.

Nel mentre sempre nel corso dell’intervista per Chi, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno parlato della loro storia, della passione che li unisce e dei progetti futuri. Andiamo a scoprire le loro affermazioni.