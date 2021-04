1 Rosalinda Cannavò e Dayane Mello si videochiamano

Non molte ore fa Rosalinda Cannavò ha pubblicato la foto di una videochiamata fatta con Dayane Mello e Carlotta Dell’Isola. Le tre sono rimaste unite e in contatto dopo la fine del Grande Fratello Vip. Se con Carlotta nessuno ha mai avuto nulla da dire, il rapporto tra le altre due è stato abbastanza complicato fino alla fine. Prima amiche, poi quasi nemiche, fino a tornare evidentemente amiche e in buoni rapporti.

Rosalinda Cannavò, Dayane Mello e Carlotta si videochiamano

Come possiamo leggere nella foto qui sopra, infatti, la stessa Rosalinda scrive che nonostante tutte le cose capitate nel reality, quello era solo un gioco. La vita è un’altra cosa e gli affetti veri rimangono. Ecco, perciò, le sue parole esatte:

Non è una foto riuscita al top, però è stata scattata al volo durante una videochiamata arrivata inaspettatamente da @carlottadellisola e @dayanemelloreal. Perché oltre al “gioco”, oltre le “nomination”, oltre alcune “parole di troppo, siamo persone. Come tali ci capita di sbagliare e di non essere perfetti. Come ci sono affetti che restano e non possono svanire.

Il repost di Dayane

In questa immagine, invece, vediamo il repost che ha fatto Dayane Mello nello proprie Stories di Instagram per quanto riguarda le cose dette da Rosalinda Cannavò. Anche lei ha mandato un messaggio di grandissimo affetto all’amica scrivendo: “A prescindere dalle nostre diversità siamo qui a condividere i momenti belli che la vita ci regala. Te amo“.

La stessa Dayane ha affermato che il loro rapporto d’amicizia prosegue a gonfie vele e ha invitato le fan a vedere solo le cose belle. Ovviamente tutto questo non è passato inosservato e, a quanto pare, sono state inondate dalle critiche, e non per la prima volta. Per scoprire in che modo Rosalinda ha risposto a ciò che le è stato detto dal web continuate a leggere…