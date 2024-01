Volano stracci tra Rosanna Fratello e Ornella Vanoni: “Sei sempre stata come la regina cattiva di Biancaneve”

Spettacolo

Andrea Sanna | 29 Gennaio 2024

Grande Fratello

Dopo le parole di Ornella Vanoni a Che Tempo Che Fa, Rosanna Fratello ha deciso di intervenire e rispondere per le rime, con una stoccata, alla collega. E per farlo ha pubblicato un un post su Facebook: “Sei sempre stata come la regina cattiva quella di Biancaneve“

La replica di Rosanna Fratello

Rosanna Fratello non è rimasta in silenzio e ha voluto dire la sua, in risposta alle ultime dichiarazioni di Ornella Vanoni ieri durante la puntata a Che Tempo Che Fa. L’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello si è affidata al suo profilo Instagram per rispondere alla collega. Ma prima di capire cosa ha detto Rosanna, scopriamo il motivo scatenante del botta e risposta a distanza.

Ornella Vanoni ieri nella trasmissione di Fabio Fazio tra aneddoti di vita privata e lavorativa ha tirato in ballo Rosanna Fratello, quando ha ricordato che in passato ha smesso di lavorare con un noto discografico. Lui pare che le disse che aveva preso sotto la sua ala proprio l’ex gieffina con un “vedrai”. Una frase che però pare la Vanoni non prese poi così bene: “Io gli ho risposto subito ‘vedrai un corno, ce l’ha scritto in fronte che non ce la fa!”

Mentre Fazio ha tentato di metterci una pezza sopra, Ornella Vanoni ha proseguito sostenendo che Rosanna Fratello sarebbe diventata nota per una sola canzone e niente più. E non si dice d’accordo se si parla di rivalità: Ma quale rivalità! Sto dicendo che ce l’aveva scritto in fronte“.

Per tale ragione dunque Rosanna Fratello ha deciso di intervenire con un post su Facebook. L’interprete di Se t’amo t’amo sostiene che Ornella Vanoni ne “avrebbe dette” sul suo conto. La cantante ha fatto presente che non ha cantato soltanto la canzone “Sono una donna, non sono una santa”. Questo perché, come noto al suo pubblico e non solo, ha avuto una carriera molto ricca e piena di soddisfazioni tra brani e cinema.

Rivolgendosi a Ornella Vanoni, Rosanna Fratello ha voluto rispondere: “Tu hai avuto una grande opportunità con ‘Sthrehler’. Io come protagonista femminile in “sacco e Vanzetti”, diretto dal grande Giuliano Montaldo. Un film che ha girato il mondo”.

La Fratello ha ricordato anche che quando si sono ritrovate nella stessa casa discografica lei era appena una ventenne rispetto a Ornella. Da qui la stoccata: “Avresti potuto darmi qualche buon consiglio e, perché no, diventare una mia amica. Invece sei sempre stata come la regina cattiva quella di Biancaneve!!!”

Il post di Rosanna Fratello su Facebook in risposta alla collega Ornella Vanoni

Come deciderà di rispondere ora la Vanoni?