Nicolò Figini | 29 Gennaio 2024

Il web ha notato che Greta Rossetti ha prima spifferato al GF che alcuni concorrenti stavano parlando senza microfono. E poi lei stessa ha fatto la medesima cosa con Perla Vatiero.

Greta Rossetti parla senza microfono

Di Greta Rossetti in questi giorni abbiamo parlato molto in relazione al suo avvicinamento a Perla Vatiero e al conseguente allontanamento da Beatrice Luzzi. Con l’attrice non ci sono state grosse litigate ma da quando ha deciso di stringere amicizia con l’ex di Temptation Island i rapporti si sono freddati.

Lei stessa pare aver parlato di un “distacco già avvenuto” e in un’altra occasione ha affermato di non aver capito che cosa le abbia fatto di male: “Io porto rispetto ed educazione a tutti, è grave se una persona si allontana da me per questo“. Fatto sta che al momento non sono riuscite a ritrovare un punto d’incontro e vedremo nella puntata di questa sera se ci riusciranno.

Nel frattempo, però, il web ha notato un gesto di Greta Rossetti che non è piaciuto particolarmente. La gieffina, come possiamo vedere dal video qui sotto, stava uscendo dalla camera da letto e dopo aver varcato la soglia ha detto al GF: “In camera parlano senza il microfono“.

Se qualcuno la difende, dall’altra parte c’è chi la critica perché ha fatto la spia nonostante lei stessa abbia compiuto questa azione più volte. Nella notte, infatti, è uscito un video in cui si trova nella lavanderia con Perla Vatiero e non si riesce a sentire nulla di ciò che stanno dicendo. Per tale ragione interviene la regia: “Ragazze i microfoni, per favore“. Le concorrenti ridono e poi si ricomincia a sentire l’audio mentre la Vatiero parla dei vestiti.

Autore: “I microfoni ragazze per favore.”



La regola vale solo per Beatrice giusto? #grandefratello pic.twitter.com/1gFfqcxAhi — Cristina🌊🪷 (@witcher____97) January 28, 2024

Sul web è scoppiata una polemica perché gli utenti hanno accusato la concorrente di essere incoerente con se stessa. Vedremo come risponderà lei, o gli altri inquilini che a volte parlano senza microfono, nel caso in cui l’argomento dovesse presentarsi in puntata.